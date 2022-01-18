統計：亞裔較支持罷免3舊金山教委

數據顯示，舊金山亞裔居民人口較多的郵區較支持罷免學區三名教委。圖為面臨被罷免命運的教委之一高勵思。（本報檔案照）

舊金山 選民本周起將開始收到下個月特別選舉的郵寄選票，決定是否罷免 學區三位教育委員。

支持罷免舊金山三位教委高勵思（Alison Collins）、盧佩思（Gabriela López）和莫力加（Faauuga Moliga）的選民表示，他們是出於不滿學區委員會在新冠疫情期間優先考慮的事項。

去年，罷免運動收到超過7萬5000個選民的支持簽名，遠超過特別選舉需要的門檻5萬1000個簽名。同時，截至14日，罷免運動還獲得超過130萬元的捐款。

簽名和捐款來源的郵遞區號統計數字顯示，支持罷免這三位教委的選民大多來自舊金山較富裕、兒童和亞裔 人口較多的地區，簽名率最高的是雙峰區（Twin Peaks）的94127郵區，有21%的選民簽名支持罷免。94127郵區是舊金山最富裕的社區之一，中位數家庭年收入約17萬3000元，人口普查數據指出，這裡18歲以下的居民占當地人口的20%。

相反地，灣景區獵人角（Bayview Hunters Point）的 94124郵區雖然23%的人口是未成年人，但簽名率只有12%。94124郵區中位數家庭年收入約6萬3000元，幾乎只有94127郵區的三分之一。

罷免運動發起人拉吉（Siva Raj）表示，華裔和亞裔社區是罷免運動能成功的重要功臣，約三分之一的簽名來自華裔或亞裔社區，這要歸功於許多說普通話和廣東話的志工幫忙收集簽名。

數據顯示，亞裔居民人口至少占40%的郵區簽名率平均為14%，亞裔居民人口較少的郵區簽名率平均只有11%。簽名率最高的前五個郵區中，除了第一名的94127郵區亞裔居民人口占32%之外，第二名到第五名的94116、94122、94132和94121郵區的亞裔居民人口比例分別為52%、45%、41%和43%。

華裔社區在支持罷免選舉上不但出力，也出錢。例如，舊金山華裔民主黨俱樂部（Chinese American Democratic Club）捐出1萬元，是罷免運動捐款最多的組織之一。