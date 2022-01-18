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市大校董王兆倫提議：粵語列大學學分課程

記者李怡 / 舊金山報導
王兆倫提議修改市立大學的校規，將廣東話列入與大學學分或文憑有關的課程。他的這一提議，得到了20 多個亞裔社區團體及領袖的支持。（圖片由王兆倫提供）
王兆倫提議修改市立大學的校規，將廣東話列入與大學學分或文憑有關的課程。他的這一提議，得到了20 多個亞裔社區團體及領袖的支持。（圖片由王兆倫提供）

舊金山市立大學（City College）因為財政赤字而準備裁員和縮減課程，包括削減粵語課程。華人社區領袖舉行記者會，支持市大的校董王兆倫提案，將粵語列為與學校學分或文憑相關的課程，從而保留粵語課程。

2021年初，市立大學粵語教育的課程面臨重重危機，傳出消息指相關課程可能永久停開。舊金山市州立大學校董王兆倫（Alan Wong）在舊金山華埠發起「拯救金山市大粵語課程」的提議。此項保護粵語教育的計畫，得到20餘個亞裔公共安全、醫療和社會服務機構的支持。

去年秋季，金山市大的整個粵語課程幾乎全部取消。王兆倫說，粵語課程的減少直接影響整個需要雙語公共安全、醫療保健和社會服務的華人社區。在舊金山警察局（SFPD），每年需要超過9000次粵語口譯服務；而聯繫市政部門的有限英語客戶中，有44%是粵語。

據悉市立大學曾有兩門粵語課程，分別是初階粵語口語（Beginning Conversational Cantonese）以及中階粵語口語（Intermediate Conversational Cantonese）。兩門課都曾經爆滿，想要報名的學生只能進入輪候名單。

許多在美出生長大的華裔及其他族裔居民，都有在舊金山市立大學修讀粵語的需求，包括校董王兆倫本人。王兆倫說，「本學年度只留下春季的一堂粵語課，主要原因是粵語未被列為學分或與文憑相關的課程。其實粵語課程對培養雙語人才非常重要。」

在舊金山，粵語是華人最常用的語言。根據舊金山市的2021年語言訪問總結報告顯示，在所有城市部門中，有65萬9184次英語水平有限的客戶互動，其中28萬7474次使用粵語，占43.6%。舊金山警察局數據顯示，2020年共提供9380項口譯服務，其中包括3289項面對面口譯服務和6091項智能手機應用口譯服務。粵語也是接到911家庭暴力求助電話的第二大請求翻譯語言。據了解，語言是向全國家庭暴力熱線求助的亞裔求助者們最常見的障礙。

亞洲和平官員基金會主席Eddie Wu說，語言訪問是社區警務的重要組成部分。由於語言障礙，犯罪受害者通常不會報告事件。當我用受害者自己的語言與受害者交談時，他們會更容易敞開心扉。但是在舊金山，我們沒有足夠的粵語英語雙語人員來滿足服務需求，在不懂粵語的情況下，服務人員只能依賴於使用手機應用程序，來進行口譯，這就是為什麼我們需要保護粵語課程。

王兆倫提議修改市立大學的校規，將粵語列入與大學學分或文憑有關的課程。他的這一提議，得到了20多個亞裔社區團體及領袖的支持。

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