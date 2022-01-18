青島啤酒斷貨、離子燙髮斷料…金山華埠小商戶叫苦

華埠的一家中草藥乾貨店，因供應鏈緊張，半個貨架已空。 （記者李怡／攝影）

舊金山華埠 多個小商戶近日表示，自疫情大流行以來，兩年多時間裡一直在解決處理嚴重的商品供應短問題。隨著2022年初Omicron變種病毒的來襲，中美航班的熔斷，商品供應鏈 更加緊張，貨品短缺雪上加霜。

位於舊金山華埠的美髮店老闆鍾先生說道，因為疫情原因，中國的多個港口停運，從國內工廠運送的燙髮材料不能準時到貨，目前店內只能提供剪髮服務，沒有離子燙髮和捲髮的材料可用。

多個餐廳店主則表示，因物流價格上漲、運輸阻塞，受大家喜歡的青島啤酒現在喝不到了。商戶們非常擔心，中國工廠和港口會再次關閉。對於舊金山的小商業主而言，全球供應鏈的緊張和中斷，無疑會帶來意想不到的致命打擊，使他們不得不同時面對原材料和運輸價格上漲，以及送貨時間延長和工人短缺等問題。

華埠的商戶非常擔心中國工廠和港口會再次關閉。（記者李怡／攝影）

根據美聯社的報導，近兩年來，自從武漢首次出現冠狀病毒後，中國多地採用封鎖隔離的方式，來阻止新冠病毒的傳播。這些策略曾非常有效，但Omicron變體的極強傳播性，對醫療系統構成了很大的考驗。到目前為止，中國最大的四個港口城市上海、大連、天津和深圳，已經實施了有針對性的封鎖，以試圖控制Ｏmicron變體的小規模爆發。大眾汽車和豐田汽車上周宣布，由於封鎖和停工，他們將暫停在天津的運營。

分析人士警告說，2月份北京冬奧會舉行之前，為了避免新冠病毒的傳播感染，許多行業可能會面臨貨物流通中斷的情況。上周六，北京出現首例Ｏmicron變體病例，促使感染者的住宅區和工作場所被封鎖。專家稱，如果中國繼續多地封鎖的話，有可能會影響到整個美國的商品供應鏈。重大的供應鏈中斷，也可能會加劇通脹，抑制消費者的購買需求。

物流公司Flexport的數據顯示，從中國工廠運往美國西海岸的產品交貨時間，在1月初創下了113天的歷史新高。這比2019年初的不到50天，增加了一倍有餘。未來幾周，隨著中美往來航班的減少，空運也會變得更加吃緊，和難以維持，這可能對依賴於空運的高端電子行業帶來很大的衝擊。

華埠小商品店家葉蓉還介紹，目前的商品供應不足，一方面是運輸周期長和運費上漲，近來還有一個重要的原因是，因為灣區港口工作人員染疫，「即使我們訂的貨物已經到達了舊金山，還是找不到人卸貨，運不到我們的手中。」

供應鏈緊張的問題，不只對小企業造成惡劣的影響，對於全球企業都會是一個巨大的挑戰。製造多元文化玩偶的公司WorldofEPI首席執行官麗莎·威廉姆斯(LisaWilliams)表示，供應鏈問題給像他們這樣的公司帶來了很大的壓力，這要求公司必須比以往更快地將新產品上架，例如，零售商要求他們將秋季要發的貨，提前到五月份發出。