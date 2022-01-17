僅傳零星災情 灣區海嘯警報解除

東加海底火山爆發，引發加州海嘯預警。圖為聖他克魯茲地區水位上漲。(美聯社)

太平洋東加王國(Tonga)海底火山爆發，海水15日倒灌加州 沿海低窪地區與一些港口，舊金山灣與蒙特瑞海灣(MontereyBay)部分海灘關閉。國家氣象局發布海嘯預警(tsunamiadvisory)，這是緊急程度第二高的海嘯警報，如更緊急，加州沿岸低窪地區居民必須暫時遷往高地。幸好災情沒有持續擴大，15日黃昏時，灣區 民眾顯然避過一場劫難。

圖為東加海底火山爆發的衛星照片。(歐新社)

國家氣象局15日晚間8時左右，取消舊金山灣區的海嘯預警，隨後又於同日晚間9時取消聖他克魯茲 與蒙特瑞的海嘯預警。然而加州最北地區的DelNorte縣與南加州的聖他芭芭拉縣南端的RinconPoint仍處於海嘯預警範圍。

15日侵襲加州沿海地區的海浪是東加王國海底火山爆發所引發的。海底火山爆發地點是在東加王國的東加塔普島附近，離加州沿海地區約有5300哩。人造衛星拍攝到海底火山大爆發的情景。

海嘯預警發布後，相關單位立刻力促民眾遠離海灘、港口、船塢、碼頭。柏克萊消防局對當地碼頭社區民眾發布撤離令，馬連縣的Tiburon港海水倒灌。柏克萊消防局發布的撤離令隨後取消。

另外聖他克魯茲港口海水倒灌，港口停車場出現積水，不但移動港口挖泥機，而且也將港口垃圾桶沖入河川，損害停泊在港口的一些船隻。2011年3月日本地震引發的海嘯，曾經重創聖他克魯茲港，當時全部修復費用高達2000萬元。

聖他克魯茲居民艾薩克森(KarlIsacson)說，2011年海嘯造成的損害遠比15日的海水倒灌嚴重。可是15日當天，港口水位顯然急劇上升，沖入港口內地。聖他克魯茲著名的海灘木板路(theBeachBoardwalk)15日當天關閉。當地著名衝浪聖地SteamerLane15日賽程也臨時取消。

舊金山灣區與蒙特瑞灣區15日沒有傳出嚴重災情，也沒有傳出人員重傷事件，然而半月灣附近Pescadero市的SanGregorio海灘有兩名漁夫被海水捲入，經人員搶救，現已送醫治療。15日黃昏時刻，舊金山救火人員與海岸警衛救出三名陷入困境的衝浪民眾，另有一人在海水掙扎一個小時後，也經海岸警衛救出。

東加海底火山爆發，引發加州海嘯預警。圖為聖他克魯茲地區水位上漲。(美聯社)

灣區氣象官員長期以來，經常警告當地民眾必須隨時注意海嘯問題，雖然侵害力強大的海嘯不常經常出現，仍可能會對灣區造成嚴重傷害。15日海嘯預警發出後，灣區氣象官員警告沿海地區居民隨時提高警覺。

15日海嘯預警影響到整個西海岸，從阿拉斯加、華盛頓州、俄勒岡州，到加州的沿海地區居民均受到影響。

喜歡衝浪運動的16歲男子克里格(ConnorKryger)15日當天開了六個小時的車來到聖他克魯茲，準備好好享受一下大浪，卻聽到衝浪比賽暫停，內心無限悵然。