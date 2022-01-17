新冠口服藥 灣區數千份到位

灣區目前已取得數千個療程用藥。每個縣的公共衛生局取得藥物後，將分配給各醫院、藥局。(美聯社)

簡易有效的抵抗新冠病毒藥丸已開始送往加州 各醫院藥局。值此Omicron變種病毒發威，民眾抗疫能力頻遭攻破時刻，新抗病毒口服藥提供一線新希望。然而兩種抗新冠病毒口服藥，即輝瑞 (Pfizer)藥廠製造的Paxlovid，與默克 藥廠(Merck)所生產的molnupiravir供給量仍低。醫師選擇開處方藥對象時，面臨艱難抉擇。

聖荷西醫師紐曼(Dr.WalterNewman)表示，目前加州疫情緊急，每天感染新冠病毒的加州人高達10萬以上，輝瑞與默克的口服藥將可防止輕微與中等病情惡化。

輝瑞的口服藥Paxlovid可以阻擋新冠病毒繁殖所需要的酶，默克藥廠的molnupiravir則用不同方法阻止病毒繁殖。輝瑞抗病毒藥丸成效極佳，可將高危險群病人住院率減少89%，默克藥廠新藥可以將高危險病人的住院率與死亡率降低30%。專家表示，雖然兩種用藥可能會與其他藥品發生關連，兩種新藥副作用都很低。

兩種新藥療程都是五天。輝瑞藥物每天劑量六粒藥丸，早晚各三粒。默克每天兩次用藥，每次服用四粒藥丸。然而目前藥量供應不足，因此病人必須符合以下三個條件，才能取得用藥：

檢驗陽性、症狀溫和或中等、病情可能變為嚴重。

聯邦政府目前已與輝瑞、默克兩家藥廠合作，開始大量生產，生產輝瑞藥物需要較長時間，生產默克藥廠口服藥所需時間較少。美國政府已向輝瑞藥廠承諾購買足夠醫療2000萬人的Paxlovid，其中1000萬個療程藥物已經開始發送，今年元月底，輝瑞將繼續生產400萬個療程用藥。另聯邦政府也承諾向默克藥廠購買足夠醫療310萬人的molnupiravir。

聯邦政府最近發出9萬9960療程的Paxlovid藥物，其中9560個Paxlovid療程藥物送往加州，令發出39萬9920個molnupiravir療程藥物，其中3萬8480個molnupiravir療程藥物送往加州。

加州收到抗新冠病毒藥物後，根據各縣疫情與病人人數分發。如疫情嚴重，病患眾多的河邊縣(RiversideCounty)將取得較多藥物，而相對而言疫情比較輕微，病患較少的馬連縣取得較少藥量。

灣區目前已取得數千個療程用藥。每個縣的公共衛生局取得藥物後，將分配給各醫院、藥局。

目前灣區各縣確定可取得抗新冠病毒口服藥的情形：

聖他克拉拉縣：200個Paxlovid療程用藥，920個molnupiravir療程用藥。

聖馬刁縣：60個Pzxlovid療程用藥，320個molnupiravir療程用藥。

康曲柯斯達縣：120個Paxlovid療程用藥，沒有molnupiravir療程用藥。

聖他克魯茲縣：20個Paxlovid療程用藥，280個molnupiravir療程用藥。

舊金山縣：100個Paxlovid療程用藥，500個molnupiravir療程用藥。

阿拉米達縣尚未得到通知，不過該縣官員表示，非常需要Paxlovid抗新冠藥。

有關加州抗新冠病毒藥物供應情形，可上網查詢https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Antiviral-Therapeutics.aspx.然網站可能尚未開放使用。