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台灣華語文學習中心成果豐 矽谷中文學校獲「最優」

記者李榮／密爾比達報導
僑委會針對台灣華語文學習中心的成果做出評鑑。（僑委會提供）
僑委會針對台灣華語文學習中心的成果做出評鑑。（僑委會提供）

僑委會辦理2021年「台灣華語文學習中心」成果豐碩，持續向主流社群推廣有台灣特色的華語文教學，至今共有18所台灣華語文學習中心辦理，成效良好，今年將繼續開設華語文課程。僑委會經評鑑，宣布共有4所學校獲選為績優「台灣華語文學習中心」。其中矽谷中文學校被評為最優者。

此次獲選「最優」者包括爾灣中文學校及矽谷中文學校；獲選「優良」者為華府台灣學校及華夏中文學校。僑委會表示，幾個學校未來將作為將來各「台灣華語文學習中心」營運的標竿。

僑委會童振源委員長指出，為掌握擴展歐美地區華語文教育市場的契機，去年僑委會以僑校、僑團為基礎，推動設立「台灣華語文學習中心」，成為推廣具台灣特色華語文教育的據點。2021年於美國、英國、法國及德國18所僑校設置的「台灣華語文學習中心」，半年來成效優異。僑委會也於去年底也辦理3場線上成果分享會，各中心也陸續辦理實體成果發表活動。值得注意的是，多數學員在上課前沒有中文基礎，歷經了一期的課程，現在已經可以以簡單的中文互相打招呼、自我介紹，也認識衣食住行相關的基本單字。

另外，各中心也透過辦理文化活動，介紹台灣文化與當地文化的差異與特色，讓許多學生更增加對台灣的認識與瞭解。

由於18所台灣華語文學習中心營運績效良好，僑委會召開評鑑會議，除了同意18所台灣華語文學習中心持續開課以外，還擇出4所績優的「台灣華語文學習中心」。同時，僑委會已發布2022年預計輔助成立29所新的「台灣華語文學習中心」名單，未來將適時把營運優良台灣華語文學習中心的經驗，分享給新設台灣華語文學習中心，讓本年度新成立的中心持續提供優質華語文課程，並分享台灣文化特色給當地主流人士。

僑委會強調，在美國等地開設的台灣華語文學習中心，能夠以民主、自由、多元、開放等優勢與特色，與歐美社會主流價值對接。各學習中心也由營運的僑校與僑團針對學生需求，設計符合當地社會人士所需之語文及文化課程。目前各地台灣華語文學習中心課程已經陸續吸引當地政府官員、學區主管、教授、業界工程師報名。一些中心更與市政府、智庫研究機構等合作開設專班，提供多元、自由的學習環境與方式，讓學員學習語言與文化。

僑委會指出，未來更將進一步運用台灣成熟的華語文智能科技，與智能教育產業連結，提供學員參與各項華語智能競賽的機會，以利學習與交流。另一方面，也將結合僑委會既有的英語服務營、夏令營甚或更多語言學習方案，邀請學華語的歐美青年到台灣，直接體驗台灣的文化與生活。

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