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僑社看板╱媽媽教室 趙國華將談「變種病毒」

記者李榮／密爾比達報導
趙國華將於媽媽教室將談變種病毒。（記者李榮╱攝影）
趙國華將於媽媽教室將談變種病毒。（記者李榮╱攝影）

變種病毒Omicron方興未艾，使得疫情快速傳播，鑑於病毒持續肆虐的威脅，為了協助大眾儘量免除對於疫情結束遙遙無期造成心生恐慌，金山灣區媽媽教室將於1月21日邀請「加州公共衛生部醫院緊急準備聯络官」趙國華博士，解析Omicron與變異病毒，幫助大家更好的應對疫情及採取適度對應措施，有效保護自己和家人們的健康。

趙國華是清華大學學士，耶魯大學碩士、博士、博士後，在加州公共衛生部擔任醫院緊急準備聯絡官近20年。他長期參加聯邦健康衛生部為新冠肺炎治療所做的預防緊急轉移，以及醫院、地方公共衛生系統及緊急醫療系統的會議。

金山灣區媽媽教室此次「防疫講座」續採免費Zoom平台線上視訊教學。演講題目：「Omicron超級變種病毒知多少？深切認識新Covid19－Mutant Ninja」。講員：趙國華博士。上課時間：1月21日2 (周五) 10時至11時30分。Zoom Meeting ID：998-806-3500。Password: Modesto101（M請大寫）。課程10分鐘前提前開放。詢問電話：(408)252-7070。

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