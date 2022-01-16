浪費…聖馬刁縣千萬防護裝備丟雨中 海軍陸戰隊檢驗

1000萬美元的COVID防護裝備被挪置雨中，海軍陸戰隊受命檢驗。（電視新聞截圖）

在聖馬刁縣有超過2萬平方英尺裝滿醫院防護衣、面罩、護目鏡等個人防護設備的箱子，價值超過1000萬美元的全新PPE，被遺棄在雨中，損毀浪費。此事曝光後在全國引起了重大反響，因為這些都出自聯邦稅款。該縣官員也採取了行動。

聖馬刁縣經理卡拉吉（Mike Callagy）說，他周五（1月14日）得知此事，事情起因是，去年為召開9月27日至29日的 「軟件服務」年會，活動中心的工作人員將所有這些個人防護設備搬到了外面，但不知為何這些物資沒有被搬回室內。他正在聘請一名獨立調查員來調查此事，並要求海軍陸戰隊參與檢查。

Wine Country海軍陸戰隊的布朗（James Brown）說，由於紙箱裡塑料袋的保護，超過90%的PPE仍然處於良好的、完美的狀態。他正在組織對其進行分發，將在1月25日全部贈送給符合條件的團體，需要者請事先預約。

「我們不希望任何人拿這個東西放到eBay上，因為這實質上是洗錢，你拿著聯邦納稅人購買的產品，把它變成你的現金。」布朗說，「我們不會允許這樣做，我們想做的是，把這些東西送到那些服務社區的組織手中。如果你在那裡為無家可歸者服務，或經營一個食品廚房或庇護 所，或者你在治療病人，都符合接受的條件。」

符合資格的團體可以在Wine Country Marine網站上找到更多細節。