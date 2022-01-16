我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澳洲法院駁回上訴 約克維奇認輸將離境

德州猶太教堂遭挾持案落幕 州長：所有人質平安獲釋

浪費…聖馬刁縣千萬防護裝備丟雨中 海軍陸戰隊檢驗

編譯組／聖馬刁15日電          
1000萬美元的COVID防護裝備被挪置雨中，海軍陸戰隊受命檢驗。（電視新聞截圖）
1000萬美元的COVID防護裝備被挪置雨中，海軍陸戰隊受命檢驗。（電視新聞截圖）

在聖馬刁縣有超過2萬平方英尺裝滿醫院防護衣、面罩、護目鏡等個人防護設備的箱子，價值超過1000萬美元的全新PPE，被遺棄在雨中，損毀浪費。此事曝光後在全國引起了重大反響，因為這些都出自聯邦稅款。該縣官員也採取了行動。

聖馬刁縣經理卡拉吉（Mike Callagy）說，他周五（1月14日）得知此事，事情起因是，去年為召開9月27日至29日的 「軟件服務」年會，活動中心的工作人員將所有這些個人防護設備搬到了外面，但不知為何這些物資沒有被搬回室內。他正在聘請一名獨立調查員來調查此事，並要求海軍陸戰隊參與檢查。

Wine Country海軍陸戰隊的布朗（James Brown）說，由於紙箱裡塑料袋的保護，超過90%的PPE仍然處於良好的、完美的狀態。他正在組織對其進行分發，將在1月25日全部贈送給符合條件的團體，需要者請事先預約。

「我們不希望任何人拿這個東西放到eBay上，因為這實質上是洗錢，你拿著聯邦納稅人購買的產品，把它變成你的現金。」布朗說，「我們不會允許這樣做，我們想做的是，把這些東西送到那些服務社區的組織手中。如果你在那裡為無家可歸者服務，或經營一個食品廚房或庇護所，或者你在治療病人，都符合接受的條件。」

符合資格的團體可以在Wine Country Marine網站上找到更多細節。

庇護

上一則

聖他克拉拉縣：過去90天陽性者 不用再檢測

下一則

湯加群島火山爆發 灣區和聖他克魯茲沿海發布海嘯警報

延伸閱讀

專家：選區重畫 不應侵害少數族裔權益

專家：選區重畫 不應侵害少數族裔權益
NBA／雙槍合砍67分 綠衫軍驅溜馬迎3連勝

NBA／雙槍合砍67分 綠衫軍驅溜馬迎3連勝
FBI臥底讓洛縣警眾高官坐牢 搶匪線民獲賠百萬

FBI臥底讓洛縣警眾高官坐牢 搶匪線民獲賠百萬

FBI臥底 讓洛縣警方多名高官坐牢

FBI臥底 讓洛縣警方多名高官坐牢

身高215公分搭機腿伸不直 他改搭下一班直升頭等艙

身高215公分搭機腿伸不直 他改搭下一班直升頭等艙

熱門新聞

詐騙集團先是帶進帶出，營造容易獲利的假象。（記者李榮／翻攝）

遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚

2022-01-13 19:14
專家表示，N95口罩視情況可重複使用。（美聯社）

N95口罩能重複用幾次？專家：視情況而定

2022-01-12 15:50
據去看過該房的民眾表示，房子很不錯，但超過百萬成交也是令人咋舌。（讀者提供）

舊金山聖荷西獨立屋 高出要價百萬成交 地產專家：市場瘋狂

2022-01-12 19:34
李漢文連任僑務委員。她同時也是台灣論壇的總召集人，經常探討政治議題。（記者李榮／攝影）

李漢文：當中華民國邦交國變0時 會是台灣獨立的一天

2022-01-09 19:28
華人Marina發現，理財平台無法登錄。（Marina供圖）

灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款

2022-01-13 19:14
S女士向警方報案，不過警方也坦言，對於這類跨境詐騙，恐難破案。（記者李榮／翻攝）

26萬飛了 帳戶清零才知上當 受害人泣訴瀕死：家散了

2022-01-14 16:15

超人氣

更多 >
獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

李嘉欣「加護病房搶救48小時」 病床上蒼白模樣曝光

李嘉欣「加護病房搶救48小時」 病床上蒼白模樣曝光
時報廣場推華女入鐵軌致死 嫌犯自首「她非首個目標」

時報廣場推華女入鐵軌致死 嫌犯自首「她非首個目標」
2022迎虎年 12生肖運勢排行一次看（上）

2022迎虎年 12生肖運勢排行一次看（上）
郎朗偕妻巴黎參加酒會 吉娜「螞蟻腰」網看傻

郎朗偕妻巴黎參加酒會 吉娜「螞蟻腰」網看傻