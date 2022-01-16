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聖他克拉拉縣：過去90天陽性者 不用再檢測

記者李榮／聖荷西報導
許多檢測站大排長龍。（記者李榮／攝影）
許多檢測站大排長龍。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎由於變種病毒Omicron導致疫情快速升溫，許多人都擔心染疫，爭相去做檢測。但是檢測能量不足，有的地方大排長龍，另外也有很多地方根本無法預約近期的檢測。聖他克拉拉縣衛生局指出，鑑於檢測的需求增加，到底哪些人該去做檢測、並且做哪種檢測，衛生官員已經給出新的指引。

衛生局表示，目前的兩種檢測選項，一是PCR檢測，通常在診所或免下車操作中進行。另外是抗原檢測，也適合於家庭使用。抗原檢測結果被視為有效。因此，如果抗原檢測為陽性，則不需要再次做PCR檢測來確認。

聖他克拉拉縣政府進一步提醒，如果民眾在過去90天內檢測呈陽性，除非有新的症狀，不應在此期間再次接受檢測。而且在這種情況下，就算要做檢測，也建議應該要使用抗原檢測。

聖他克拉拉拉縣府衛生局對此解釋，PCR檢測通常比抗原檢測更敏感，但抗原檢測更能夠測出個人何時最具傳染性。

縣府並且提醒，鑒於Omicron變異病毒株的傳染性極強，如果出現新冠肺炎症狀且無法接受檢測，就應該假設已經感染了新冠肺炎並遵循隔離指南。如果有家庭成員出現類似的症狀，並且其中至少一個人的新冠肺炎檢測呈陽性，則可以假設所有成員都感染了新冠肺炎。

縣府表示，如果有個人或者工作需求，需要檢測獲得陰性結果以儘早結束隔離，還是不要做PCR檢測，而應該改用快速家庭/抗原檢測。

檢測 新冠肺炎 Omicron

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