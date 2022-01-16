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與工會達協議 金山學區提供教師額外10天疫情假

記者李怡 / 舊金山報導
舊金山聯合學區官員稱，將因「與 COVID-19 相關原因」為員工提供額外10天的病假。（取自舊金山學區網站）
舊金山聯合學區官員稱，將因「與 COVID-19 相關原因」為員工提供額外10天的病假。（取自舊金山學區網站）

根據最新消息稱，舊金山聯合學區和教師工會，就與冠狀病毒大流行相關的健康和安全條件達成了初步協議。

舊金山聯合學區官員稱，將依據「與COVID-19相關原因」的需要，為員工提供額外10天的病假；同時繼續為所有校區的學生和工作人員，提供每周一次的冠狀病毒檢測，並提供口罩

學區在周四晚的一份聲明中宣布，為學生和教職員工提供N95、KN95或KF94口罩。上周，聯合學區官員表示，他們已經為學校工作人員分發超過7萬300個KN95口罩，大概是一個月的口罩使用量。

參與達成初步協議的工會之一「舊金山聯合教育工作者」在臉書上表示，本次協議達成，是教育工作者大力維權和社區領袖支持的結果。

教師代表Aliya Close說道，在艱難的挑戰中，教育工作者和所有的教職工會人員，一直在為維護學校和社區安全而努力，教師與家長一樣，都希望在安全健康的環境下，來完成孩子們的教育任務。

學區負責人文森特·馬修斯（Vincent Matthews）表示，感謝我們的合作夥伴所做的工作，確保我們能夠為學生提供一個安全良好的教學環境，和有利他們身心發展的學習條件。馬修斯補充說，學區很高興能夠為教師們提供額外的病假，以保障教職員工在安全被尊重的條件下，持續的對學校和社區做好服務。

為教師提供額外十天病假的協議，也受到家長群體的支持，認為安排好老師與學校的關係，是為孩子們提供安全健康教學環境的基礎。家長也不用每天擔心，自己孩子所在的班級會不會被隨機分班教學。

不過也有部分家長認為，為教職工提供額外的十天病假，其實並不能解決疫情大流行的當下學生面臨的核心問題。他們認為，應該繼續尊重來自不同家庭的選擇，為學生提供多樣化的教學方式。讓孩子選擇有益於健康安全的遠程課程，和有益於身心健康的實體課程並行的授課方式，將病毒傳染的傳播鏈切斷，才是節省人力物力的有效方式。

目前聯合校區對於上千家長簽字呼籲為學生開通遠程課程的呼聲，還未做出相關回應。但就目前舊金山市府官員對於抗疫的態度來看，轉變立場並出台新的防疫策略的可能性並不大，而是會繼續積極推崇與病毒共存的原則。

早些時候舊金山衛生官員回應，會積極為青少年的疫苗加強針工作投入力量和精力，確保更早更即時的為孩子創造安全的學習環境。他們並提醒，目前階段還是以戴口罩、保持社交距離、即時檢測為主要的防疫手段，希望家中有青少年的家長朋友，積極做好病毒檢測工作。

學區 口罩 舊金山

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