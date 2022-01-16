金山青少年病例激增 確診率超過全市平均

舊金山青少年陽性病例激增，超過全市總體病例率。（美聯社）

冠狀病毒Omicron 變異株引發的新一波疫情已經淹沒了所有年齡段的舊金山 人，其中12至17歲青少年的陽性病例正在超過該市的總體確診率。根據舊金山衛生部門公布的數據，雖然自12月下旬以來所有年齡組的病例率都急劇上升，而且12至17歲的人口90%都已完全接種疫苗，但該年齡組目前在該市的感染率最高，只有55至74歲的人可與之相媲美。

專家們認為，可能有多種因素導致了青少年病例的增加。首先，生活方式可能在傳播病毒方面起作用。許多青少年已經恢復了他們的正常活動，包括學校、體育、音樂和俱樂部，他們在這些環境中不戴口罩 聚在一起；許多冬季運動，如籃球，基本上都在室內進行。

其次，由於他們最近才被批准，許多青少年還沒有機會安排補強針注射，使他們更容易受到感染。舊金山公共衛生局表示正在盡最大努力為12-15歲的孩子接種疫苗，因為他們現在有資格接受補強針接種。

第三個原因是，史丹福大學兒科醫生和傳染病專家劉安妮（音譯，Anne Liu）博士表示，隨著整體病例的激增，青少年會更多地從家庭成員和朋友那裡傳染到病毒，即使是接種過疫苗的青少年也有感染Omicron的風險。據市公衛局稱，舊金山的冠狀病毒新病例的七天平均數在周四達到了1661例的高峰，每10萬居民中就約有255個新病例。高度傳染的Omicron變異株正在造成各地的巨大峰值，加州每天有超過10萬個新病例報告，灣區每天有超過1萬5000例。

此外，舊金山青少年的高病例率也可能來自學年恢復時他們對接受測試的主動性。舊金山聯合學區在各個學校設有多個站點，同時提供流動檢測服務；該學區最近向學生分發了6萬個居家測試包，該市的許多私立學校也有大量的測試資源，孩子們也在校外接受測試。這些再加上家長們對Omicron的擔憂，使得測試激增，也由此促成了青少年的病例比例看起來高於其他城市居民。

專家們建議青少年家庭暫時停止室內運動，以度過冬季高峰期；家長應該確保將孩子的口罩升級為高質量的KN95或KF94口罩，在學校的戶外吃午飯，並經常進行測試。如果他們有任何癥狀，應該待在家裡。