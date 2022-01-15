聯邦調查航空含鉛汽油威脅 聖縣欣喜

聖縣議員查維斯呼籲重視機場附近鉛超標的問題。（記者王子涵╱攝影）

聯邦政府 近日同意重新考量含鉛航空燃油在全國範圍內使用的合理性。聖他克拉拉縣官員以及環境保護組織對這一消息表示欣喜。

12日的記者會上，聖縣政府律師威廉 斯（James Williams）宣布，聯邦環保局（EPA）批准了一項由多家環境保護組織聯合發起的，調查含鉛航空燃油對公共健康造成威脅的申請。

車用含鉛汽油在20年前就已經被禁止，然而目前航空器仍然在使用含鉛的燃油，這其中就包括聖縣的里德山景機場 （Reid-Hillview Airport）和聖馬丁機場（San Martin Airports）。

「我們為禁止含鉛航空燃油付出了長期的努力，今天的成果是里程碑。」威廉斯說。

環保局將在年底發布危害調查報告，並在2023年做出最終的結論。根據調查結果，環保局根據「清潔空氣法」有權限制含鉛航空燃油的使用。

環境保護組織地球之友主任基弗（Marcie Keever）表示，她花了近20年試圖停止含鉛燃油的危害，包括提出多項情願以及在2012年對聯邦政府發起訴訟。

「20多年的調查讓我們明白一個道理：沒有對人體安全的鉛含量。」基弗說，「走出第一步是美妙的。」

由於聯邦政府的調查可能需要多年，聖縣政府決定從1月1日開始禁止飛行器使用含鉛的航空燃油。為了證明其對當地社區的緊迫性，縣府指出他們在去年發布的研究中發現，居住在里德山景機場附近的兒童血液中鉛含量較高。

聖荷西市議員卡納（Ro Khanna）對環保局的決定表示讚賞並表示，制止飛機污染是環境正義和公共健康的行動。

聖他克拉拉縣議員查維斯（Cindy Chavez）表示，縣政府官員已經與聯邦航空局（FAA）進行了長時間的談判。「我的期望是環保局能與聯邦航空局盡快採取行動，就如同他們自己孩子的健康也受到影響一樣。」

服役已經超過80年的里德山景機場在去年被縣議會勒令關閉。2020年11月，縣議會表決通過了將這座機場改造為經濟適用房的計畫。

里德山景機場方圓1.5哩的地區內共有21所學校。研究人員採集了於2011年至2020年生活在此片區域的兒童，共收集了1萬7000份血液樣本數據，並發現該地區兒童的血液中鉛含量過高，顯示鉛洩漏已經對當地兒童的健康造成影響。