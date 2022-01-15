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聯邦調查航空含鉛汽油威脅 聖縣欣喜

記者王子涵／聖荷西報導
聖縣議員查維斯呼籲重視機場附近鉛超標的問題。（記者王子涵╱攝影）
聖縣議員查維斯呼籲重視機場附近鉛超標的問題。（記者王子涵╱攝影）

聯邦政府近日同意重新考量含鉛航空燃油在全國範圍內使用的合理性。聖他克拉拉縣官員以及環境保護組織對這一消息表示欣喜。

12日的記者會上，聖縣政府律師威廉斯（James Williams）宣布，聯邦環保局（EPA）批准了一項由多家環境保護組織聯合發起的，調查含鉛航空燃油對公共健康造成威脅的申請。

車用含鉛汽油在20年前就已經被禁止，然而目前航空器仍然在使用含鉛的燃油，這其中就包括聖縣的里德山景機場（Reid-Hillview Airport）和聖馬丁機場（San Martin Airports）。

「我們為禁止含鉛航空燃油付出了長期的努力，今天的成果是里程碑。」威廉斯說。

環保局將在年底發布危害調查報告，並在2023年做出最終的結論。根據調查結果，環保局根據「清潔空氣法」有權限制含鉛航空燃油的使用。

環境保護組織地球之友主任基弗（Marcie Keever）表示，她花了近20年試圖停止含鉛燃油的危害，包括提出多項情願以及在2012年對聯邦政府發起訴訟。

「20多年的調查讓我們明白一個道理：沒有對人體安全的鉛含量。」基弗說，「走出第一步是美妙的。」

由於聯邦政府的調查可能需要多年，聖縣政府決定從1月1日開始禁止飛行器使用含鉛的航空燃油。為了證明其對當地社區的緊迫性，縣府指出他們在去年發布的研究中發現，居住在里德山景機場附近的兒童血液中鉛含量較高。

聖荷西市議員卡納（Ro Khanna）對環保局的決定表示讚賞並表示，制止飛機污染是環境正義和公共健康的行動。

聖他克拉拉縣議員查維斯（Cindy Chavez）表示，縣政府官員已經與聯邦航空局（FAA）進行了長時間的談判。「我的期望是環保局能與聯邦航空局盡快採取行動，就如同他們自己孩子的健康也受到影響一樣。」

服役已經超過80年的里德山景機場在去年被縣議會勒令關閉。2020年11月，縣議會表決通過了將這座機場改造為經濟適用房的計畫。

里德山景機場方圓1.5哩的地區內共有21所學校。研究人員採集了於2011年至2020年生活在此片區域的兒童，共收集了1萬7000份血液樣本數據，並發現該地區兒童的血液中鉛含量過高，顯示鉛洩漏已經對當地兒童的健康造成影響。

對於贊成關閉機場的人們來說，更換無鉛汽油是一個階段性的勝利。（記者王子涵╱攝影）
對於贊成關閉機場的人們來說，更換無鉛汽油是一個階段性的勝利。（記者王子涵╱攝影）

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