聖縣發布新冠檢測新指南 大型機構應共同出力

聖縣發布新冠檢測新指南。聖縣衛生局長柯迪指出，若出現新冠症狀，請立即自我隔離。(聖縣衛生局官方臉書)

因每日新冠確診病例激增、檢測 供應短缺，聖縣衛生官員14日發布新冠檢測新指南。並強調凱薩醫療集團(Kaiser Permanente)與巴洛阿圖醫療基金會(Palo Alto Medical Foundation)等私人醫療機構患者，應透過所屬機構而非縣公共衛生部門進行檢測。

聖縣衛生命令曾於2020年9月發布、要求大型醫療照護提供機構，必須在病患發生症狀、或接觸過新冠患者24小時內提供檢測。然而，部分病人舉報，在醫療機構檢測預約需要超過一周時間。縣府律師威廉 斯(James Williams)表示，法務部門正準備開始對不加強提供檢測機構罰款，並希望患者能舉報相關檢測困難，可上網：sccovidconcerns.org通報。

威廉斯指出，數據相當清楚，大型醫療系統並未按比例提供測試。聖縣衛生部門通常為該縣約15%居民提供服務，但近來卻在全縣範圍內提供20%以上新冠檢測。相較之下，凱薩醫療系統提供聖縣約30%人口醫療服務，卻只進行12%檢測。巴洛阿圖醫療基金會為16.5%人口提供服務、只進行2.4%檢測。

Sutter Health醫療系統聲明表示，過去三周已提高檢測能力滿足持續增長需求，但也承認預約位置仍相當有限。威廉斯認為，聖縣所有大型醫療系統應盡一份力量，負擔不僅在縣府。凱薩醫療系統則聲明指出，反對任何對第一線醫護未盡責的說法，醫護在整個疫情期間工作相當努力。

此外，聖他克拉拉縣衛生局長柯迪（Sara Cody）也提供新檢測指南，期望能釐清混亂。PCR檢測與家庭快篩測試，皆可用於確認是否感染病毒。她指出，在家快篩檢 測陽性者，應將其檢測結果視為有效、無須再到醫療保健或縣府衛生機構尋求後續PCR檢測。

此外，家庭快篩檢測應被視為檢測陽性者或接觸確診者、縮短隔離或檢疫期時間的工具，而非PCR檢測。過去90天內檢測陽性者，不應於這段時間內再次接受檢測，除非他們有新症狀發生。柯迪指出，在這種情況下，他們應使用抗原快篩測試、而非PCR檢測。

柯迪表示，由於新冠檢測難以取得，便應在防禦層面加倍努力，例如出現症狀或接觸確診者後進行隔離、避免大型活動，並在公共場合配戴口罩。她強調，若出現新冠症狀，立即自我隔離，這是防止新冠擴散的重要步驟。對於考慮前往急診室檢測者，她說，僅限於需要緊急護理患者。