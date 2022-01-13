提供虛假健保共享涉騙數億保費 Aliera經營者遭起訴

Aliera官網聲明說，他們是一家控股和管理公司，既不是保險公司，也不是保健品共享部（HCSM）。（取自Aliera公司官網）

加州 總檢察長邦塔（Rob Bonta）12日宣布，對Aliera公司和及其所有者、經營者摩西家族（Moses family）提起訴訟，指控其提供虛假的健保 共享計畫。該家族創立了非營利性公司Sharity Ministries, Inc.（原名為Trinity Healthshare, Inc.），自稱是一家健保共享事工部（Health Care Sharing Ministry）。而營利性公司Aliera，透過Sharity創建、經營和銷售未經授權的健康計畫和保險 ，從成千上萬的加州和全國各地的人手中，收取數億的月保費。Aliera公司沒有支付其成員的醫療費用，拒絕報銷，並保留了會員近84%的繳款，導致很多人被醫療債務負擔壓垮。

所謂健保共享計畫，是指一種會員團體，以相同信賴為基礎聚集的健康會員自願性的籌集資金，幫助生病會員支付醫療費。

健保共享計畫允許人們與其他有共同宗教信仰的人湊錢，以便在醫療危機時互相幫助。可負擔健保法案（Affordable Care Act）通過後，加州全保（Covered California) 健保市場建立，使沒有保險的加州人有機會獲得高質量、可負擔和符合法案的保險。 一些公司也開始利用健保共享事工部不受法案保險規定的限制，推銷較便宜的替代方案。與加州保險市場的計畫不同，健保共享計畫不保證支付覆蓋的服務或基本健康福利，如節育、處方藥、已有病症和心理健康護理。

去年，邦塔收到多個消費者投訴，稱其健保共享計畫拒絕支付治療和醫藥費用，邦塔隨即發布消費者警報。

邦塔12日的聲明說，Aliera從未符合有關健保共享的法律定義。根據規定，除其他要求外，健保共享事工部須是1999年12月31日以來存在的非營利組織。而Aliera公司虛假地將Sharity/Trinity公司說成是符合可負擔健保法案豁免標準的合法健保共享事工部。

訴訟說，Sharity公司的成員被誘導相信，每月的付款是用於支付其他成員的醫療費用，而實際上Aliera公司保留了近84%的費用，即每一元費用，只有16分用於成員的開支。Aliera公司還經常拒絕會員支付醫療費用的要求，使許多消費者背上了數千元的醫療債務。相比之下，參與可負擔健保法案的計畫，被要求將80%或85%的保費用於醫療服務。

加州總檢察長邦塔12日宣布，對Aliera公司和及其所有者、經營者摩西家族（Moses family）提起訴訟，指控其提供虛假的健保共享計畫。（記者劉先進／翻攝）

邦塔說，Aliera違反加州法律，掠奪消費者，對Sharity公司做出虛假或誤導性的陳述，使消費者相信每月的付款是用來幫助那些與他們有共同信仰和宗教信念的人。但Aliera公司和摩西家族將會員付款裝入自己的口袋。當會員遭遇醫療緊急情況時，Aliera聲稱沒有義務支付醫療費，讓會員處境複雜。Aliera的虛假業務是非法的，訴訟旨在確保這些人被追究責任，為他們引誘和欺騙加州人付出代價。

除了加州對Aliera的訴訟外，14個州和哥倫比亞特區也已經對Aliera公司提起訴訟。2020年，加州保險局發出勒令停止令，阻止Aliera在加州出售新計畫。但Aliera繼續在加州為現有會員經營計畫，直到2021年Sharity公司進入破產程式。

Aliera官網聲明說，他們是一家控股和管理公司，既不是保險公司，也不是保健品共享部（HCSM）。但是，通過多個全資子公司，在其他行業的服務相關合同解決方案中，他們確實向健保共用計畫客戶提供服務。