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民調：經濟、疫情因素 拜登支持率跌至33%新低

美國飆到「40年來最高」的7%通膨率…代表什麼？

灣區物價漲幅驚人 通膨率3年來新高

編譯組／灣區12日電
最新報告指出，灣區通貨膨脹嚴重，物價不斷飆漲。（美聯社）
最新報告指出，灣區通貨膨脹嚴重，物價不斷飆漲。（美聯社）

最新報告指出，2021年底開始灣區生活成本以前所未有的速度上漲，讓消費者荷包大出血。

美國勞工統計局（U.S. Bureau of Labor Statistics）12日公布的報告指出，灣區2021年12月的消費者物價指數比前一年同期高出4.2%，目前通貨膨脹率是三年來最高。2021年2月，灣區的通膨率只以1.6%的速度在上升，現在的通膨率幾乎是2021年年初的三倍，全美通膨率目前也只有7%。

灣區物價驚人上漲，主要是受到汽油、天然氣服務、電力服務、汽車、一般食品（以穀類、烘焙食品、肉類、家禽、魚類、雞蛋為主）成本增加的影響，其中以油價最讓灣區消費者吃不消。

灣區無鉛汽油去年12月時的價格與前一年同期相比大漲45%，現在加滿一缸油比過去貴許多。新車和二手車的售價也大幅上漲了16.8%。

想要減少開車在家吃飯嗎？報告指出，與2020年12月相比，2021年12月的穀類和烘焙食品的成本上漲了10.3%，肉類、家禽、魚類和雞蛋的價格則上漲了 9.4%。整體而言，在家吃飯的糧食花費比一年前多出6.6%。

相反地，現在外出吃飯可能還比在家吃飯便宜，因為外出吃飯的花費在過去12個月中只增加了3.6%。

對希望多留在家中的人們來說，取暖用的瓦斯和電力費率也大幅上漲。報告表示，灣區電費上漲了9.6%，瓦斯更是飆漲了27.8%。

報告還指出，民眾實際薪資在2021年有所下降。賓州經濟學家納羅夫（Joel Naroff）在報告中說：「薪資增加的速度雖然快速，但消費物價增加速度可能更快，家庭的購買力正在下降，對經濟來說不是好消息。」

儘管白宮官員和美聯儲一直稱目前的通膨只是暫時性，但First Trust Advisors 首席經濟學家韋斯伯里（Brian Wesbury）預測，這波通膨不會很快結束。

灣區 雞蛋 白宮

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