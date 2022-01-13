州預算撥款218億 加州公校系統允增25%多元名額

州長紐森日前提出撥款218億元經費給加州高等教育。圖為隸屬州大系統之聖荷西州大校園。(美聯社)

州長紐森日前提出2860億元預算 撥款，提供218億元經費給加州高等教育 ，包括加州大學 (University of California)、州立大學(Cal State University)與社區學院(California Community Colleges)系統。

根據州長預算提案，由23個校區組成州立大學以及擁有10個學區的加州大學系統，將獲得五年每年5%經費增長，條件為入學更可負擔、縮小公平差距、改善完成學位時間、增加加州居民大學入學率、為學生提供進入職場更好準備。加州州立大學與加大系統也同意，於2026-27學年度之前，將STEM、早期教育與社會工作等高需求職業學生人數增加25%。

對加州州立大學來說，新預算提案將撥款總額3.041億元持續基金。州大總校長卡斯特羅(Joseph Castro)聲明表示，州長提出長期與可持續經費提案，是一項大膽行動，將允許州大能適當規畫且歡迎更多有天分且多元化學生入學，並在大學課程取得成就。

州預算計畫中，將協助州大系統於2022-2023學年度總經費成長7.2%，其中包括2.111億元用於支持校董事會營運預算優先項目，例如員工薪資等。學校目標是於2025年之前提高畢業率，並協助解決部分學校面臨的數位鴻溝。也將提供8100萬元用於增加2022-2023年入學率，提供1200萬元用於增加對寄養青年學生的支持。預算提案還包括開發與維修經費，包括1億元用於維護與能源有效使用計畫。

預算經費也包括8300萬元用於支持加州州立大學「貝克斯菲爾德能源創新中心」(CSU Bakersfield Energy Innovation Center)，以及5000萬元用於支持位在溪口(Chico)、佛萊斯諾(Fresno)、波莫那(Pomona)、聖路易奧比斯波(San Luis Obispo)大學農場的裝備與設施。州大學術委員會主席柯林斯(Robert Keith Collins)表示，在目前充滿挑戰時期，這些支持將提供資源，讓教職員進一步參與教學與學術研究，將其轉化成滿足學生獨特學術與職涯目標，實現進入社會行動力。