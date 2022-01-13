我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民調：經濟、疫情因素 拜登支持率跌至33%新低

美國飆到「40年來最高」的7%通膨率…代表什麼？

州預算撥款218億 加州公校系統允增25%多元名額

編譯組／灣區12日電
州長紐森日前提出撥款218億元經費給加州高等教育。圖為隸屬州大系統之聖荷西州大校園。(美聯社)
州長紐森日前提出撥款218億元經費給加州高等教育。圖為隸屬州大系統之聖荷西州大校園。(美聯社)

州長紐森日前提出2860億元預算撥款，提供218億元經費給加州高等教育，包括加州大學(University of California)、州立大學(Cal State University)與社區學院(California Community Colleges)系統。

根據州長預算提案，由23個校區組成州立大學以及擁有10個學區的加州大學系統，將獲得五年每年5%經費增長，條件為入學更可負擔、縮小公平差距、改善完成學位時間、增加加州居民大學入學率、為學生提供進入職場更好準備。加州州立大學與加大系統也同意，於2026-27學年度之前，將STEM、早期教育與社會工作等高需求職業學生人數增加25%。

對加州州立大學來說，新預算提案將撥款總額3.041億元持續基金。州大總校長卡斯特羅(Joseph Castro)聲明表示，州長提出長期與可持續經費提案，是一項大膽行動，將允許州大能適當規畫且歡迎更多有天分且多元化學生入學，並在大學課程取得成就。

州預算計畫中，將協助州大系統於2022-2023學年度總經費成長7.2%，其中包括2.111億元用於支持校董事會營運預算優先項目，例如員工薪資等。學校目標是於2025年之前提高畢業率，並協助解決部分學校面臨的數位鴻溝。也將提供8100萬元用於增加2022-2023年入學率，提供1200萬元用於增加對寄養青年學生的支持。預算提案還包括開發與維修經費，包括1億元用於維護與能源有效使用計畫。

預算經費也包括8300萬元用於支持加州州立大學「貝克斯菲爾德能源創新中心」(CSU Bakersfield Energy Innovation Center)，以及5000萬元用於支持位在溪口(Chico)、佛萊斯諾(Fresno)、波莫那(Pomona)、聖路易奧比斯波(San Luis Obispo)大學農場的裝備與設施。州大學術委員會主席柯林斯(Robert Keith Collins)表示，在目前充滿挑戰時期，這些支持將提供資源，讓教職員進一步參與教學與學術研究，將其轉化成滿足學生獨特學術與職涯目標，實現進入社會行動力。

加州大學 預算 教育

上一則

Omicron肆虐 灣區學校壓力逼近臨界點

下一則

灣區物價漲幅驚人 通膨率3年來新高

延伸閱讀

維州提案 挑戰明星TJ高中將族裔納入招生標準

維州提案 挑戰明星TJ高中將族裔納入招生標準
紐約市多所高中生罷課 要求提供網課選項

紐約市多所高中生罷課 要求提供網課選項

避免油價再飆 紐森：7月停漲燃料稅

避免油價再飆 紐森：7月停漲燃料稅
加州新法1月生效 哪些會影響你的日常生活

加州新法1月生效 哪些會影響你的日常生活
逃離加州

逃離加州

熱門新聞

李漢文連任僑務委員。她同時也是台灣論壇的總召集人，經常探討政治議題。（記者李榮／攝影）

李漢文：當中華民國邦交國變0時 會是台灣獨立的一天

2022-01-09 19:28
專家表示，N95口罩視情況可重複使用。（美聯社）

N95口罩能重複用幾次？專家：視情況而定

2022-01-12 15:50
據去看過該房的民眾表示，房子很不錯，但超過百萬成交也是令人咋舌。（讀者提供）

舊金山聖荷西獨立屋 高出要價百萬成交 地產專家：市場瘋狂

2022-01-12 19:34
舊金山獨角獸初創公司Bolt執行長布雷斯洛宣布，永久實施一周工作四天制。（取自推特）

1周工作4天…舊金山初創公司永久實施 Bolt員工超開心

2022-01-06 02:11
Westfield前兩小時停車保持免費。（谷歌街景）

聖荷西Westfield Valley Fair下月起將收停車費

2022-01-07 02:16
阿縣警察學校一名28歲的學生，4日下午在屋崙高速路、靠近海灣大橋收費站附近，不幸遭遇槍擊身亡。圖為警方護送遺體到車上。（取自阿拉米達縣警推特視頻）

下個月就畢業…阿拉米達縣亞裔警校生 返家路途魂斷槍下

2022-01-06 02:20

超人氣

更多 >
佛奇：Omicron如野火燎原 美國每個人都可能感染

佛奇：Omicron如野火燎原 美國每個人都可能感染
N95口罩能重複用幾次？專家：視情況而定

N95口罩能重複用幾次？專家：視情況而定
CDC未改變戴口罩指南 但N95售價飆到「荒謬」

CDC未改變戴口罩指南 但N95售價飆到「荒謬」

舊金山聖荷西獨立屋 高出要價百萬成交 地產專家：市場瘋狂

舊金山聖荷西獨立屋 高出要價百萬成交 地產專家：市場瘋狂
美議員提疫調草案 中方90天內若不配合就制裁

美議員提疫調草案 中方90天內若不配合就制裁