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Omicron達高峰 FDA代局長：多數美國人終會染疫

中國式普篩極限？掐住北京咽喉的天津Omicron危機

金山市府新規 衛生系統48小時出檢測結果

記者李怡 / 舊金山報導
布里德說，舊金山優先考慮的是為所有居民提供平等的檢測機會，當前特別需要來自醫療保健合作夥伴的更多支持。（記者李怡／攝影）
布里德說，舊金山優先考慮的是為所有居民提供平等的檢測機會，當前特別需要來自醫療保健合作夥伴的更多支持。（記者李怡／攝影）

舊金山市長布里德與市公衛局長考法克斯（Grant Colfax） 11日向舊金山的醫院和醫院附屬系統頒布了新的COVID-19 測試指南，以滿足當前民眾的測試需求，並最大限度地減少Omicron病例的激增。11日發布的最新指南，是建立在2021年8月19日發布的市府檢測令的基礎上，要求醫療保健機構為有症狀的居民在24小時內提供 COVID-19快速檢測，在48小時內向舊金山公共衛生部匯報檢測結果和數據，違反者可能面臨高達1萬元的罰款。

根據衛生局的報告，自1月份以來，平均每天有1386名舊金山居民檢測出COVID-19呈陽性，這是去年冬天每天 373例的峰值的四倍多。舊金山每天有超過1萬人接受檢測，11日頒發的新令將有助於減緩傳播速度，並保持學校、醫院、無家可歸者收容所，和其他基本服務機構的正常運轉。自大流行開始以來，舊金山公衛局一直負責市內大部分的COIVD-19測試設備供應。自年初新一波病例激增以來，測試站點一直以500-900%的超負荷量運行著。

布里德說，舊金山優先考慮的是為所有居民提供平等的檢測機會，但隨著Omicron變體的迅速傳播，以及檢測需求增加帶來的挑戰，當前特別需要來自醫療保健合作夥伴的更多支持。發布會上她強調說，我們要學會與COVID-19共存，擴大檢測能力對於保持課堂上課、基本服務有效運行和小企業開放是至關重要的。她感謝所有一起努力工作的市政府工作人員。

公衛局局長考法克斯（Grant Colfax）說，希望所有的衛生系統合作夥伴盡其所能，在居民急需的COVID-19檢測資源時，可以及時提供。他說，在可預見的未來，COVID-19 將與我們共存，這更需要及時響應治療和預防性護理，如檢測。市內所有衛生系統都要求為其患者和工作人員提供及時的檢測。

隨著學生上周重返課堂，市府與舊金山公衛局合作提供首批1000項快速測試系統，幫助教育工作者在隔離後進行測試，以便及時順利返回課堂。市府還為學生提供了50萬個外科口罩，為教育工作人員提供15萬個KN95口罩。

除了全市的衛生局測試站點和學區正在進行的顏色（Color）測試計畫外，學區目前正在為寒假歸來的學生提供移動快速測試。舊金山的學生還收到了州公共衛生部提供的可以帶回家快速檢測的試劑盒。

檢測 舊金山 口罩

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