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中國式普篩極限？掐住北京咽喉的天津Omicron危機

舊金山確診屢創新高 仍無新限制措施

記者李怡 / 舊金山報導
舊金山各大商場超市依舊只規定消費者佩戴口罩和保持社交距離，並未有限制進出人數之類的新禁令。（記者李怡/攝影）
舊金山各大商場超市依舊只規定消費者佩戴口罩和保持社交距離，並未有限制進出人數之類的新禁令。（記者李怡/攝影）

盡管進入新年以來，舊金山灣區的冠狀病毒感染病例每天都在打破記錄，舊金山衛生官員周二表示，目前並沒有新的關於疫情的限制性計畫出台，而更多的是想依靠舊金山當地居民的高疫苗接種率，來防止Omicron激增給醫療系統造成的壓力。

根據市衛生局的最新數據，灣區每日新增冠狀病毒病例的平均數量遠超1萬例，是去年冬天激增高峰的兩倍有餘，但是因新冠肺炎住院的人數，目前約為去年冬季高峰的65%。

舊金山市長布里德（ London Breed）在周二的新聞發布會上說，她知道這是一個非常艱難的時期，「但就像我過去說過的那樣，我們需要學習與COVID共存。這意味著每個人，要有評估自己健康風險的意識，從而做出明智的生活選擇，而不是再由政府施加新的限制。」布里德強調，接下來的幾周將非常非常艱難，但相信我們會像以前一樣度過難關。

其他灣區縣市衛生官員同樣表示，他們不相信增加新的限制措施，會顯著減緩病毒的傳播速度。

截至周日，灣區每個縣的病例至少比一周前的1月1日翻了一番，且在一些地方病例激增的幅度要大得多。阿拉米達、聖他克拉拉、索拉諾和索諾瑪縣報告的病例，在此期間增加了四倍或更高。由於居民越來越多地使用家庭測試工具，來進行自我檢測，並且不向衛生官員報告陽性結果，因此可以肯定全州的病例數是被低估了。

截至周二，加州有超過1萬1800 人因COVID住院，其中灣區有1451人。在去年冬天的高峰期，全州有近2萬2000人因COVID住院，灣區有2200人。

舊金山衛生局局長考法克斯（Grant Colfax）說，現在我們正處於這次Omicron變體病毒病例激增的最嚴重時期，但是我們必須著眼於未來，根據來自世界各地區的病例數據分析，我們有依據相信，疫情很快就會開始好轉，只是暫時還沒有實現。

灣區 舊金山 疫情

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