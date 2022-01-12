Omicron病例激增 華裔家長籲網上+實體教學並行

華裔學生家長劉蘭說，目前對於孩子的教育現狀，除了擔心兩字，已經沒有其他的了。（圖片取自舊金山學區網站）

隨著Omicron病例激增，已有近千華裔家長聯合呼籲，聯合學區 開設網上課堂。

近來新冠病毒感染病例的激增，使灣區許多學校陷入混亂，因每天創紀錄的感染病例、教師集體請病假、快速檢測 試劑盒沒及時發到學生手中等多種挑戰，各學區保持教室開放，也都是在盡力而為。即使在開放的學區，由於教師缺席，一些班級的教學時間也被縮短。亞裔 家長出於對孩子實體上課會感染病毒的風險考慮，正在積極推動重返遠程學習。

家長招霞說，希望學區在實體教學的同時，也可以同時提供網路授課，不要採一刀切的政策，給家長更多的選擇。她說，目前學校的政策就是在校上課，如大家覺得不放心的話，根據最新與新冠有關的假期規定，缺勤可以豁免，但這一定程度上會影響孩子們的課程質量。

還有部分亞裔家長擔心，老師請病假超過30%後，學校教學就無法運行下去。家長反映，目前所有的老師都被調動出來上課了。當這些老師再不夠用的話，就會用分班法，人數多班級的學生會轉進人數少的班級，但這無疑會影響到學校的教學秩序和授課質量。

對於網課和實體課並行的請求，教師工會尚未准許，主要是擔心教師的授課意願得不到保障，有的教師會更願意為網絡班級授課，有的教師會更傾向於給實體班講課，這一分配無法做好平衡。網絡和實體教學同時授課的壓力，也是教師們無法承受的。

講粵語的華裔學生家長劉蘭說，目前對於孩子的教育現狀，除了擔心兩字，已經沒有其他的了，上網路課程擔心孩子的課堂效果和心理健康受到極大的影響，而在學校實體上課，又擔心孩子被病毒感染。

招霞表示，知道學區目前也很盡力了，在周五之前每個學生會拿到快速檢測包，每個包裡有兩劑檢測設備。雖說檢測包因受物流運輸、碼頭停工的影響，晚到了兩周，但至少可以應對接下來兩周的病毒爆發高峰。

舊金山聯合學區關於結束隔離、可以返校的標準也做出了公示：與新冠人士近距離接觸過的無症狀人士，在隔離第5天或之後若檢測為陰性，次日（第六日）可以返校上課，但必須繼續在人群中佩戴的口罩10天，尤其是在室內環境中，並監測症狀10天。如果在任何時候出現症狀，請立即進行測試並留在家裡。

如果您無法接受檢測或選擇不接受檢測，並且沒有出現症狀，您可以在第10天後結束隔離；有COVID-19症狀的近距離接觸者應接受測試。如果測試結果為陰性，則應在最後一次近距離接觸後在家中待14天。如果測試呈陽性，請遵循測試呈陽性的指導。

學區規定，如果情況發生變化，隔離時間可能也會跟著變動，對此會另行通知。學校現在開始接受家庭測試包（核算測試/PCR或快速測試）的測試結果，作為結束隔離可以返校的標準。