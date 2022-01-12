檢測站涉無照經營 邱信福下令調查

舊金山市府律師邱信福發出信函，指「美國社區健康」從事不合法的新冠病毒檢測。（美聯社）

舊金山 市府律師辦公室10日致函「美國社區健康」(Community Wellness America) ，指出市府目前正在調查該機構行使新冠病毒檢測 的合法性。美國社區健康在金門公園、朵羅絲公園 (Dolores Park)等地區都有設置檢測站。

舊金山市府律師邱信福 (David Chiu) 於信中指出：「我們有理由相信，美國社區健康與舊金山某一非法新冠檢測站有關。」美國社區健康組織過去曾觸犯灣區與美國其他地區有關新冠檢測的規定。

信中所指非法檢測站上周進行測試時，使用過期的「臨床實驗室改進許可證」(Clinical Laboratioy Improvement Amendments, CLIA)。美國社區健康組織執行長史特林醫師 （Dr. Steve Sterling) 沒有答覆記者查詢。

根據規定，私人新冠病毒檢測組織必需從「聯邦醫療保險 與醫療補助服務中心」(U.S. Centers for Medicare and Medicaid Services) 申請到有效的「臨床實驗室改進許可證」，確保高品質檢測標準，同時檢測組織必須向州府報告檢測結果。

舊金山市府律師辦公室於一項新聞公布指出，無照檢測組織所發出的測試報告只佔舊金山全部檢測的一小部分。

根據報告，該非法檢測站使用發給Crestview 臨床實驗室的許可證，該證件有效期限為2021年11月。Crestview代表賈斯丁•阮 (Justin Nguyen)表示，他毫無察覺一些舊金山新冠檢測站使用他們實驗室的證件。他並且指出，Crestview從未收到美國社區健康組織於舊金山檢測站送過來的抹拭待檢樣品。

阮指出：「這些無照檢測站未經許可，擅自使用我們的證件，必須馬上關閉運作。」另外舊金山市府也指出，美國社區健康組織沒有在市府公家土地上營業的許可。

馬連縣府公共衛生局去年關閉一家美國社區健康組織名下的檢測站，其原因是該檢測站未經許可，擅自在私人住宅進行新冠檢測。

舊金山市府指出，如果美國社區健康組織沒有在舊金山行使新冠檢測許可，必須馬上終止在市區進行任何新冠檢測。並且在取得檢測認證前，不得逕自進行任何測試活動。民眾可以自行取得套件，自行檢測，或者上網sf.gov/gettested 尋找合格檢測站。