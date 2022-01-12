我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron達高峰 FDA代局長：多數美國人終會染疫

中國式普篩極限？掐住北京咽喉的天津Omicron危機

檢測站涉無照經營 邱信福下令調查

編譯組／灣區11日電
舊金山市府律師邱信福發出信函，指「美國社區健康」從事不合法的新冠病毒檢測。（美聯社）
舊金山市府律師邱信福發出信函，指「美國社區健康」從事不合法的新冠病毒檢測。（美聯社）

舊金山市府律師辦公室10日致函「美國社區健康」(Community Wellness America) ，指出市府目前正在調查該機構行使新冠病毒檢測的合法性。美國社區健康在金門公園、朵羅絲公園 (Dolores Park)等地區都有設置檢測站。

舊金山市府律師邱信福 (David Chiu) 於信中指出：「我們有理由相信，美國社區健康與舊金山某一非法新冠檢測站有關。」美國社區健康組織過去曾觸犯灣區與美國其他地區有關新冠檢測的規定。

信中所指非法檢測站上周進行測試時，使用過期的「臨床實驗室改進許可證」(Clinical Laboratioy Improvement Amendments, CLIA)。美國社區健康組織執行長史特林醫師 （Dr. Steve Sterling) 沒有答覆記者查詢。

根據規定，私人新冠病毒檢測組織必需從「聯邦醫療保險與醫療補助服務中心」(U.S. Centers for Medicare and Medicaid Services) 申請到有效的「臨床實驗室改進許可證」，確保高品質檢測標準，同時檢測組織必須向州府報告檢測結果。

舊金山市府律師辦公室於一項新聞公布指出，無照檢測組織所發出的測試報告只佔舊金山全部檢測的一小部分。

根據報告，該非法檢測站使用發給Crestview 臨床實驗室的許可證，該證件有效期限為2021年11月。Crestview代表賈斯丁•阮 (Justin Nguyen)表示，他毫無察覺一些舊金山新冠檢測站使用他們實驗室的證件。他並且指出，Crestview從未收到美國社區健康組織於舊金山檢測站送過來的抹拭待檢樣品。

阮指出：「這些無照檢測站未經許可，擅自使用我們的證件，必須馬上關閉運作。」另外舊金山市府也指出，美國社區健康組織沒有在市府公家土地上營業的許可。

馬連縣府公共衛生局去年關閉一家美國社區健康組織名下的檢測站，其原因是該檢測站未經許可，擅自在私人住宅進行新冠檢測。

舊金山市府指出，如果美國社區健康組織沒有在舊金山行使新冠檢測許可，必須馬上終止在市區進行任何新冠檢測。並且在取得檢測認證前，不得逕自進行任何測試活動。民眾可以自行取得套件，自行檢測，或者上網sf.gov/gettested 尋找合格檢測站。

檢測 舊金山 聯邦醫療保險

上一則

屋崙華埠華裔長者遭攻擊 6路人見義勇為伸援

下一則

金山市府新規 衛生系統48小時出檢測結果

延伸閱讀

舊金山市府新規 衛生系統48小時內出核酸檢測結果

舊金山市府新規 衛生系統48小時內出核酸檢測結果

皇后區14個社區委員會 開放新一輪申請

皇后區14個社區委員會 開放新一輪申請
大選年資金紛湧入 金山地檢長罷免選舉 吸金近300萬

大選年資金紛湧入 金山地檢長罷免選舉 吸金近300萬
寧陽總會館黃中華 掌中華總會館總董

寧陽總會館黃中華 掌中華總會館總董
舊金山華埠選區擬一分為二 社區領袖反對

舊金山華埠選區擬一分為二 社區領袖反對

熱門新聞

李漢文連任僑務委員。她同時也是台灣論壇的總召集人，經常探討政治議題。（記者李榮／攝影）

李漢文：當中華民國邦交國變0時 會是台灣獨立的一天

2022-01-09 19:28
肇事車輛的車頭和車牌也有些許毀損。（店家提供）

矽谷老婦剎車踩成油門 整車飛進段純貞牛肉麵店

2022-01-03 18:19
舊金山獨角獸初創公司Bolt執行長布雷斯洛宣布，永久實施一周工作四天制。（取自推特）

1周工作4天…舊金山初創公司永久實施 Bolt員工超開心

2022-01-06 02:11
Westfield前兩小時停車保持免費。（谷歌街景）

聖荷西Westfield Valley Fair下月起將收停車費

2022-01-07 02:16
阿縣警察學校一名28歲的學生，4日下午在屋崙高速路、靠近海灣大橋收費站附近，不幸遭遇槍擊身亡。圖為警方護送遺體到車上。（取自阿拉米達縣警推特視頻）

下個月就畢業…阿拉米達縣亞裔警校生 返家路途魂斷槍下

2022-01-06 02:20
Omicron 變種病毒感染力超强，打過兩針疫苗的人雖然比較不容易患重症，但傳播力還是過強。（資料照片）

Omicron來勢洶洶 矽谷專家建議快自行檢測

2022-01-07 14:54

超人氣

更多 >
沉默3周 李靚蕾再發長文控王力宏 發「不自殺聲明」

沉默3周 李靚蕾再發長文控王力宏 發「不自殺聲明」
Omicron來了 專家：只戴一個外科口罩沒用

Omicron來了 專家：只戴一個外科口罩沒用
認握有不堪證據 李靚蕾500字再槓王力宏：我已報警

認握有不堪證據 李靚蕾500字再槓王力宏：我已報警
李靚蕾氣罵帶陌生人硬闖 王力宏回擊了

李靚蕾氣罵帶陌生人硬闖 王力宏回擊了
超市貨架為何空蕩蕩？華郵分析4大原因

超市貨架為何空蕩蕩？華郵分析4大原因