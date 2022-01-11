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灣區公路槍擊案 阿拉米達縣2021年10個月165起最多

編譯組／灣區10日電
灣區高速公路槍擊案4年激增4倍 去年近半數發生在阿拉米達縣。圖為上周在海灣大橋收費站遭流彈擊中身亡的阿縣警校學生阮大衛。（美聯社）
灣區高速公路槍擊案4年激增4倍 去年近半數發生在阿拉米達縣。圖為上周在海灣大橋收費站遭流彈擊中身亡的阿縣警校學生阮大衛。（美聯社）

新年伊始，灣區的一條主要高速公路上就出現了第一陣槍聲，還是在高峰時刻：1月4日下午，當阿拉米達縣的新警員阮大衛（David Nguyen，音譯）在580號州際公路上向西朝海灣大橋收費站駕駛時，被一顆由來不明的子彈擊中。阮大衛倒在方向盤上，車撞到了護欄上，他成為公路暴力事件激增的最新受害者之一。

在過去的三年裡，根據加州公路巡警CHP反映，該地區高速公路上的槍擊事件增加了兩倍多，從2018年的49起，到去年10月的165起；死亡人數也激增，從2018年整個灣區的兩起致命槍擊案，到2021年僅屋崙高速公路就有的6起。

在這些瞬間發生的襲擊中，被奪去生命的有一個在汽車嬰兒座上23個月大的華童Jasper Wu、擠在派對巴士上的青少年、和去參加工作指導的母親莫里斯（Amani Morris）等。執法官員說，調查每個路邊犯罪現場都很棘手：當警員們到達時，犯罪者可能早已離開，子彈殼散落在很遠的地方，證人難以找到。

最大比例的槍擊事件一直發生在阿拉米達縣，CHP說他們在2021年底之前收到了74起事件的報告。屋崙的580和880號公路在2018年和2019年發生的槍擊事件是灣區高速公路中最多的。

由於這些案件大多沒有偵破，執法部門和犯罪學家只能對動機進行猜測。柏克萊加大刑法教授西蒙（Jonathan Simon）說，在高速公路槍擊案中，「我只想到兩種犯罪情況」：路怒癥攻擊、或對肇事者已經認識的駕車人進行蓄意攻擊。史丹福大學法學教授韋斯伯格（Robert Weisberg）則將其歸因於 「幫派糾紛悲劇性的升級」，而槍枝的泛濫使其更加惡化。

2015年，檢察官諾克斯（Mary Knox）在康曲柯士達地區與私營公司開發了一個 「高速公路安全網絡」，這是一個由攝像頭、車牌識別器和ShotSpotter槍支檢測裝置組成的復雜系統，到2019年，該網絡已全面運行並發揮了威懾作用。但數據顯示，次年該地區槍擊事件增加了五倍以上，導致批評者質疑該技術是否有作用。儘管如此，其他縣仍試圖仿傚康曲柯士達的經驗，如在高速公路上下匝道上安裝車牌閱讀器等。

槍擊 灣區 屋崙

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