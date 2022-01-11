屋崙華埠車禍 社安隊長飛奔報警

屋崙華埠10日早上發生小型事故。華埠社安隊快速報警處理。圖為被撞的白車。（馬作林供圖）

10日早上9時許，屋崙華埠 Webster街夾8街，發生一起小型交通事故。一年白色的麵包車轉彎時被垃圾回收車撞上側面，衝上人行道，好在事發時人流較少，麵包車駕駛者、30多歲的越華裔女士和路上行人都未受傷。東灣台山同鄉會華埠社安隊先是電話報警，隊長李金騰又跑步到10街向巡邏的警員報告，三輛警車快速趕到現場處理。

台山同鄉會主席馬作林表示，事發的Webster街夾8街最近一直比較混亂。有人在人行道上賣菜，疑似有精神病的流浪漢隨地大小便，跑到店鋪小偷小摸，還去偷拿店鋪信件。警方抓捕幾次，又很快被釋放，一些行人避之唯恐不及。

早上9時左右，麵包車在該路口轉彎。而垃圾回收車也同時轉彎，因為車輛體積大，轉彎幅度大，直接側面擦到麵包車，車被撞向人行道停下。社安隊當時看到立即報警，但可能屋崙警局比較繁忙，並未接聽。考慮到華埠有入駐巡邏警員，隊長李金騰飛奔到10街，當面向警員報告。三輛警車飛速到現場處理。麵包車和垃圾回收車司機配合警方調查。事故並無人員傷亡。

馬作林表示，8日上午8時，Harrison夾11街發生撞車，車輛也被撞到人行道。10日早上8時，百老匯大道夾7街，有非裔莫名揮拳攻擊華人 婦女，附近有商店老闆得知，勇敢站出來阻止。警佐Michael Chung也到現場調查。

馬作林提醒市民，近期小型事故較多，華人開車步行都要小心留意，避免出現安全隱患。