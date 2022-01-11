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州府挹資金 加大今秋本地生增加9434名 州大增加7133名

編譯組／綜合報導
州長紐森新預算案，對加大和州大做出資金增加承諾， 並計畫增收新生。圖為柏克萊加大校園。（本報檔案照，記者劉先進攝影）
州長紐森新預算案，對加大和州大做出資金增加承諾， 並計畫增收新生。圖為柏克萊加大校園。（本報檔案照，記者劉先進攝影）

加州州長紐森（Gavin Newsom）10日發布預算案，對加大（UC）和州大（CSU）系統做出「五年資金增加，實現長期資金穩定」的重大承諾，今秋加大和州大共將增收1萬6587名新生。

然而，公立大學系統仍需縮小弱勢族群學生的成績差距，這是多年以來難以實現的目標，同時還需提高畢業率、降低入學成本，增加加州大學生入學率等。

洛杉磯時報報導，紐森預算計畫提出，今年秋季，入學加大的加州本地學生人數將增加9434名，州大增加7133名，包括分配給洛杉磯、柏克萊和聖地牙哥等三所加大，目前分配給國際學生和外州學生的902個席位。加州將向這三個受歡迎的校區提供3100萬元，彌補招收加州本地學生後，可能出現與外州或國際學生學費差距。通常非加州居民學生每人需支付3萬元學費。

預算計畫包括7億5000萬元用於校園住房計畫，增加5億1500萬元用於中產階級獎學金計畫，5億元用於幫助學生完成大學經濟援助。

紐森和加大與州大系統公布的多年期協議，包括連續五年將普通基金增加5%，以加強大學系統擴大公平、負擔能力和培訓等措施。與之前州長和公立大學間協議相比，此計畫目標清單更長，更具常規性。

紐森的高等教育預算提案提出時間表，消除低收入學生、非裔、西裔和原住民學生間畢業率差距，與家庭中第一人上大學的學生，與相較有優勢的同齡人間的畢業率差異。州大需在2025年，加大2030年實現此一目標，是項艱鉅任務。

例如在州大，這些差距去年擴大，代表性不足學生(underrepresented students)畢業率差距擴大12.4％，低收入學生畢業率差距擴大至10.2%。儘管23個校區已逐步接近2025年將四年制畢業率提高至40%的目標（從19.3%提升至去年的33%），但這一差距仍在加劇。

加大也努力解決此問題。2016年新生整體四年畢業率為71.3%，其中非裔59.3%，西裔60.7%，白人學生75%，亞裔77%。

疫情對服務不足大學生造成不成比例的負面影響，成績不及格者和退學情況更多，可能也使協議提出的目標更顯困難。

州大將獲得3億410萬元持續資金，其中2億1110萬元用於5%基礎普通資金增長，8100萬元用於增加入學率，與寄養青年學生的支持。預算計畫還包括2億3300萬元一次性資金，用於建設貝克斯菲州大能源創新中心，支持農業等計畫。州大將增加線上服務，並將教育、學前教育、科學、技術、工程和數學課程等科系入學率提高25%，以幫助「高需求職業」培養人才。加大也同意增加這些領域的畢業生。

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