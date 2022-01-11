紐森2864億元預算案出爐 擬支付無證低收者健保

紐森10日發表一項2864億元的預算計畫，將支付加州所有無證低收入居民的醫療健保費用。（美聯社）

加州 物價持續飆升，但加州出現前所未見的預算 盈餘，州長紐森 10日提出2864億元加州總預算案，支付加州所有無證低收入居民的醫療健保費用。作為交換條件，將對企業減稅，原預計今年夏季調漲的汽油稅也將暫停。

但加州共和黨人認為，總預算支出的大部分，不是用於改善加州人生活，而是用於清理民主黨多年來的管理不善，所謂激勵措施和補助，最終的紅利給了無證居民。

疫情瘋狂，華人商家維持不易，華人老闆娘得親自下厨。紐森要讓加州成爲全美第一個無證居民健保州，引人側目。（記者楊青／攝影）

去年稅收較疫前增60%

據立法分析員辦公室數據，2021年9月加州三大稅種——個人收入、銷售稅和公司稅的稅收總額，比2020年9月高出40%，比大流行爆發前的2019年9月高出近60%。

紐森執政期間，加州納稅人已經支付了加州無證青少年以及50歲以上人士的醫療健保費用，前提是他們滿足某些低收入要求。現在，紐森希望加州成為全美第一個，提供所有低收入無證居民醫療健保的州，僅此一項，加州每年將多花費22億元。

紐森10日表示，「我們正在做其他州沒有做過的事情」，他的2864億元總預算提案將解決加州五個最大問題，包括激增的新冠病毒大流行、野火和乾旱、無家可歸者、收入不平等，以及公共安全，包括打擊最近一系列打砸搶案件。

總預算案將解決5大問題

紐森表示，他的政府對盈餘的定義不同，所以他計算的盈餘比之前估計的要多，他的新年度的預算包括457億元的盈餘。

紐森說，擬議中的22億元幫助無證居民健保計畫，要到2024年1月才會生效，以包括「所有低收入加州人，無論其移民身分如何」。

加州從2019年紐森上台開始，向26歲及以下的無證居民提供醫療健保，2021年開始50歲及以上的無證居民也包括在免費醫療健保在内。

紐森10日提出的預算案預期在加州兩會引起討價還價，雖然加州議會是民主黨一黨獨大，但預期在今年5月最後提案敲定時，支持與反對將會有激烈爭論。

上周，一些民主黨進步派議員提出，在加州想要建立美國第一個，包括所有無證居民在内的全民醫療保健系統，必須以得到選民批准的大幅增稅為後盾。但紐森表示，他也方法來逐漸實現這些計畫，他提議暫停原定今年7月1日提高的加州汽油稅，並提議增加4500萬元用於促進旅遊業，對新企業給與4000萬元的新業務申請費豁免，2600萬元用於為新企業提供技術援助。

紐森承諾投入3億元用於加強執法，打擊零售業盜竊案，27億元用於冠狀病毒檢測和醫院人員配備等方面。他還提議斥資6.48億元支持山林火災，購買更多直升機和推土機，在當前預算年度15億元的森林管理費用基礎上再增加 12億元；在當前預算年度52億元水計畫外，增加7.5億元用於抗旱。在環境方面，他承諾減少加州對化石燃料的依賴。

紐森預算難撫經濟創傷

加州參議會預算委員會共和黨參議員吉姆尼爾森認為，如果加州有預算盈餘，應用於建設水庫、增加森林管理以緩解野火和支持執法，而不是用於無證居民。

為了應對每況愈下的無家可歸問題，紐森提議花費20億元用於心理健康服務、以及為無家可歸者提供5萬5000個單位住房，這是在2021年120億元的一攬子計畫之上的追加計畫。

經濟觀察認為，紐森的巨額預算，會讓加州要彌補2020年疫情留下的經濟創傷道路更加漫長。2020加州疫情留下的財政赤字高達540億元，加州史無前例。與此同時，加州的各種稅收也前所未有地飆升。