加州疫情創新高 每5人就有1人確診 累計超過600萬例

加州新冠確診率再創新高，目前每5人有超過1人確診。（美聯社）

加州 湧入醫院求診的病人愈來愈多，新冠確診率10日再創新高，每5人中就有超過1人確診。

最新數據顯示，自新冠肺炎爆發以來，加州確診病例總數已累計超過600萬例，截至1月5日的一周平均確診率升至22%，高於去年冬季疫情最高峰時的17.1%，也比兩周前高出5.4%。灣區最近一周的人均確診率為每10萬人中有137例，比一個月前的每10萬人中有11例高出10幾倍。

不過，因為各地檢測 站人手不足，實驗室處理樣本的時間也因為感染人數激增而延誤，加上許多人在家自行檢測沒有通報結果，因此，加州實際的確診率應該比官方數據高出許多。

加州10日的新冠住院人數為1萬1048人，加護病房住院人數為1710人。州長紐森 （Gavin Newsom）10日表示，預測截止2月2日，加州的新冠住院人數將從一個月前的3345人大幅增加到2萬3000人。

紐森說：「這個數據提供給民眾了解狀況，疫情目前仍在控制範圍內，但已開始吃緊。」紐森10日發表預算計畫，表示會提供大量資金對抗疫情。他補充，第一線的醫護人員已不堪負荷。

為了讓醫院在壓力下能繼續保持運作，加州衛生廳上周表示，確診新冠的醫護人員若沒有出現症狀，可以重回工作崗位到2月1日。官員指出，由於目前有太多醫護人員因為染疫必須隔離，此舉是為了緩解人員短缺的問題。

舊金山加大醫院發言人費南德茲（Elizabeth Fernandez）表示，他們目前還未出現這個問題。截至10日，舊金山加大醫院因為染疫請假的醫護人員約1158人，占總員工人數的7%。

費南德茲表示，他們無症狀的確診員工在隔離結束、檢測結果呈陰性前，不會回到醫院工作，但未來可能將根據人員配置和病人護理需求做出調整。

舊金山查克柏格總醫院（San Francisco Zuckerberg General Hospital）執行長俄利克（Susan Ehrlic）表示，該院有約10%的員工因感染新冠或接觸確診者必須隔離請假，這個數字不包括因為其他原因請假的員工。