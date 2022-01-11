我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國民黨前立委龐建國墜樓亡 死前留12字訣別

醫保公司15日起 須負擔承保人新冠檢測組

設備不足 舊金山關閉6新冠病毒檢測站點

記者李怡 / 舊金山報導
舊金山的一 檢測點外，等待做核酸檢測的民眾，冒雨排長龍等候數小時。（美聯社）
舊金山的一 檢測點外，等待做核酸檢測的民眾，冒雨排長龍等候數小時。（美聯社）

舊金山公共衛生官員表示，公共衛生局在周一早些時候，關閉了六個冠狀病毒檢測站點，因為此前與衛生局合作的運營商遇到了技術問題，導致檢測者登記和样本收集設備缺貨，從而無法進行檢測，消息並未透露已經關閉的六個檢測點將在何時恢復運作。

舊金山衛生局發文表示，測試供應商Color遇到了技術困難，導致以下六個測試站點關閉：Ella Hill Hutch、Alemany、7th and Brannan Streets、Southeast Health Center、20 Norton 和 Bayview Opera House。

事實上，因為設備短缺，上述六個點站中的四個，過去一段時間已經減少了工作時間。

衛生局表示，正在與設備運營商Color合作，為周一已經有預約的人提供了檢測服務。後續會更新繼續服務的信息。Color的發言人表示，技術問題影響了公司的患者登記和样本收集設備的生產，對此造成的壓力和不便，Color公司深表歉意。

衛生官員在一份聲明中說，我們目前估計，關閉的六個測試站點將使SFDPH測試能力降低約4%，即在目前 SFDPH 附屬站點每7天平均6000次測試中減少約250次測試。目前還尚不清楚受影響的站點何時會重開。

舊金山衛生官員同時表示，本周將分發約15萬份快速 COVID 測試盒，以抵消檢測站關閉帶來的影響。事實上檢測站點最近幾周大大提高了檢測能力，自Omicron 激增以來檢測數量增加了一倍多。衛生部門表示，在激增之前，一些站點的運營量已超出容量水平500%至900%。衛生局提醒人們，首先應聯繫家庭醫生，以方便進行 COVID-19 測試，暫不要去急診室進行測試。

隨著Omicron 激增持續進行，灣區居民對無法找到 COVID-19 測試表示很失望。由於檢測點的預約，已經被訂到了數周以後，隨到隨檢的點站則需要排隊等候數個小時，藥店貨架上的快速家庭檢測也紛紛下架，目前許多居民束手無策。

舊金山衛生局發文關閉六個檢測點。（圖片來自Twitter）
舊金山衛生局發文關閉六個檢測點。（圖片來自Twitter）

檢測 舊金山 Omicron

上一則

加州抗疫 將重啟新冠有薪假 最多80小時

下一則

加州確診醫護人員 無症狀可繼續工作

延伸閱讀

減輕醫療系統壓力 金山衛生局發布輕症應變指南

減輕醫療系統壓力 金山衛生局發布輕症應變指南
大選年資金紛湧入 金山地檢長罷免選舉 吸金近300萬

大選年資金紛湧入 金山地檢長罷免選舉 吸金近300萬
海外炎黃子孫拜祖大典 3月27日矽谷登場

海外炎黃子孫拜祖大典 3月27日矽谷登場
北京冬奧在即 金山華人華僑社團組織拍視頻送祝福

北京冬奧在即 金山華人華僑社團組織拍視頻送祝福
停舊金山遊輪 22艘有確診客

停舊金山遊輪 22艘有確診客

熱門新聞

肇事車輛的車頭和車牌也有些許毀損。（店家提供）

矽谷老婦剎車踩成油門 整車飛進段純貞牛肉麵店

2022-01-03 18:19
黃潔宜（左）到現場會勘。（事主提供）

華人在家吃早餐 大巴撞進家中嚇傻 整個臥室都毀了

2022-01-03 19:19
李漢文連任僑務委員。她同時也是台灣論壇的總召集人，經常探討政治議題。（記者李榮／攝影）

李漢文：當中華民國邦交國變0時 會是台灣獨立的一天

2022-01-09 19:28
舊金山獨角獸初創公司Bolt執行長布雷斯洛宣布，永久實施一周工作四天制。（取自推特）

1周工作4天…舊金山初創公司永久實施 Bolt員工超開心

2022-01-06 02:11
阿縣警察學校一名28歲的學生，4日下午在屋崙高速路、靠近海灣大橋收費站附近，不幸遭遇槍擊身亡。圖為警方護送遺體到車上。（取自阿拉米達縣警推特視頻）

下個月就畢業…阿拉米達縣亞裔警校生 返家路途魂斷槍下

2022-01-06 02:20
Westfield前兩小時停車保持免費。（谷歌街景）

聖荷西Westfield Valley Fair下月起將收停車費

2022-01-07 02:16

超人氣

更多 >
以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」

以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」
法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃

法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃
查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業

查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業
國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死

國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死
華郵：免疫功能不足者 最快未來幾天可打第4劑

華郵：免疫功能不足者 最快未來幾天可打第4劑