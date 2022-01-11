設備不足 舊金山關閉6新冠病毒檢測站點

舊金山的一 檢測點外，等待做核酸檢測的民眾，冒雨排長龍等候數小時。（美聯社）

舊金山 公共衛生官員表示，公共衛生局在周一早些時候，關閉了六個冠狀病毒檢測 站點，因為此前與衛生局合作的運營商遇到了技術問題，導致檢測者登記和样本收集設備缺貨，從而無法進行檢測，消息並未透露已經關閉的六個檢測點將在何時恢復運作。

舊金山衛生局發文表示，測試供應商Color遇到了技術困難，導致以下六個測試站點關閉：Ella Hill Hutch、Alemany、7th and Brannan Streets、Southeast Health Center、20 Norton 和 Bayview Opera House。

事實上，因為設備短缺，上述六個點站中的四個，過去一段時間已經減少了工作時間。

衛生局表示，正在與設備運營商Color合作，為周一已經有預約的人提供了檢測服務。後續會更新繼續服務的信息。Color的發言人表示，技術問題影響了公司的患者登記和样本收集設備的生產，對此造成的壓力和不便，Color公司深表歉意。

衛生官員在一份聲明中說，我們目前估計，關閉的六個測試站點將使SFDPH測試能力降低約4%，即在目前 SFDPH 附屬站點每7天平均6000次測試中減少約250次測試。目前還尚不清楚受影響的站點何時會重開。

舊金山衛生官員同時表示，本周將分發約15萬份快速 COVID 測試盒，以抵消檢測站關閉帶來的影響。事實上檢測站點最近幾周大大提高了檢測能力，自Omicron 激增以來檢測數量增加了一倍多。衛生部門表示，在激增之前，一些站點的運營量已超出容量水平500%至900%。衛生局提醒人們，首先應聯繫家庭醫生，以方便進行 COVID-19 測試，暫不要去急診室進行測試。

隨著Omicron 激增持續進行，灣區居民對無法找到 COVID-19 測試表示很失望。由於檢測點的預約，已經被訂到了數周以後，隨到隨檢的點站則需要排隊等候數個小時，藥店貨架上的快速家庭檢測也紛紛下架，目前許多居民束手無策。