台灣科技部司長許增如 帶團參加CES展 順道訪矽谷

許增如（右）帶團來美國，參加CES展會。（記者李榮／攝影）

每年都在拉斯維加斯舉辦的消費性電子展（CES ），去年因為新冠肺炎疫情 的關係停辦實體展覽會。今年採取實體展覽與線上同步舉行的模式。台灣這次有100家新創公司參展，其中有55家參加實體展覽，還有7家公司獲得了新創大獎（CES Innovation Awards）。台灣科技部產學及園區業務司司長許增如這次親自率團到拉斯維加斯，並在展會結束後到矽谷 ，宣揚台灣在科技與新創方面的努力成果。

這次TTA新創團隊有27家聚焦於智慧醫療、25家AI與資安、25家半導體、太空與通訊應用，及23家數位科技等4大產業，也讓台灣是僅次於法國的全球新創第二大參展國家。本次參展的團隊中，獲得新創大獎（CES Innovation Awards）的團隊包括串流國際（RT Stream International）、雲云科技（Yun yun AI Baby Camera）、麥迪創人工智能（Mindtronic AI）、膜淨材料（Mbran Filtra）、圖睿科技（GRAID Technology）、創淨科技（ELECLEAN）、聲麥無線（VMFi Inc）等。

許增如表示，政府為了推廣創新創業，科技部在2018年成立了台灣科技新創基地（Taiwan Tech Arena，TTA），透過平台輔導台灣新創團隊，鏈結全球的科技新創生態圈。同時也透過TTA矽谷辦公室，整併矽谷據點資源，選送台灣新創團隊來美國，協助連結美國的知名加速器、企業、人脈及資金。CES向來是國際科技產業技術的競技場，而今年是TTA第四次領軍到CES，成果豐碩。本次共有七家TTA新創團隊得到新創大獎，顯示台灣科技新創實力受國際肯定，也凸顯台灣科技新創基地幫助台灣新創團隊的成果。

許增如曾任新竹科學園區副局長。她指出，台灣過去在半導體、ICT等產業的相關領組件上有很大的優勢，現在在疫情之下，疫情既是危機也是轉機，可以看作是新一波的機會。在疫情的推動下，數位轉型成為前所未有的高速發展，像是過往在遠距醫療可能有一些限制，不過疫情之下「去醫院」本身就是一個風險，在時空背景不同的情況下，遠距與智慧醫療因而取得了發展的新機會，增添了許多可能。

她也指出，由於新冠肺炎爆發改變了人類生活的型態，台灣的防疫表現亮眼，吸引大量矽谷成功創業家回流，投入台灣科技新創生態圈，也有助於台灣科技新創進軍國際市場。TTA透過建立創業家投資人的會員制度，邀請矽谷等地的成功創業家，或者新創圈人士進駐TTA，除了希望他們在台灣創業以外，也期待他們將自身的專業貢獻給台灣，協助新團隊鏈結國際。

同時，科技部也啟動X-Talent計畫，培育台灣高階科技創新創業人才，引領台灣高品質人才連結未來世界，建立台灣的新創平台。計畫選派具有創新創業企圖新的人才到美國實習6到12個月，希望藉此開拓台灣數位轉型、精準醫療、太空、運動科技等台灣未來關鍵領域的發展。事實上，先前科技部就已經透過博士創新之星計畫（LEAP）選派高階人才到美國企業、新創公司及學研機構進行專案合作6到12個月，新的X-Talent計畫是LEAP的延續。