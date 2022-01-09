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加州出動200國民兵 到50地點助疫情檢測

編譯組／綜合8日電          
州長紐森啟動加州國民兵以提高COVID-19測試能力。（電視新聞截圖）
州長紐森啟動加州國民兵以提高COVID-19測試能力。（電視新聞截圖）

州長紐森（Gavin Newsom）周五（1月7日）宣布，他正在啟動加州國民兵協助COVID-19檢測場所，以提高檢測能力。

州長辦公室在一份聲明中說，超過200名加州國民兵成員將被部署到50個地點，「以便從周五開始，在未來幾周內增加快速測試的機會，增添工作人員，並提高隨到隨測的效率。

周五早些時候，安蒂亞克的一個COVID-19測試點開始接受國民兵的援助。據官員們說，周一，安蒂亞克站的測試窗口數量將增加一倍，達到四個，每天的預約數量也將增加一倍。阿拉米達、康曲柯士達、納巴、聖他克拉拉和聖他克魯茲等縣的站點也將在未來幾天得到國民兵的援助。

加州國民兵目前已被派到阿拉米達、康曲柯士達、納巴、聖他克拉拉和聖他克魯茲等縣的新...
加州國民兵目前已被派到阿拉米達、康曲柯士達、納巴、聖他克拉拉和聖他克魯茲等縣的新冠檢測站點。（電視新聞截圖）

加州的病例激增導致對測試的需求激增，但在許多地方根本找不到這種測試，一些縣也停止了郵寄測試；在有測試的地方，人們有時不得不排隊等候幾個小時。在獲得測試結果方面也有滯後，有時長達9天，比隔離所需時間還長。有些人為了快速獲得結果，不惜支付100美元或更多的錢，但這是許多人所無法承受的。

像其他地區一樣，加州疫情已經被Omicron變異株所取代。儘管它似乎不太可能導致嚴重的疾病，但比其他冠狀病毒株更容易傳播，也更容易感染那些已經接種過疫苗、或曾被之前的病毒感染過的人。自聖誕節以來，加州有超過5000人因COVID被送入醫院。他們中許多是因其他原因入院，而在檢測時才得知已被感染了。

用於預測該病毒影響的模型顯示，加州在今後一個月之內因COVID-19住院人數可能會創紀錄，達到2萬3000人。

州長紐森啟動加州國民兵以提高COVID-19測試能力。（電視新聞截圖）
州長紐森啟動加州國民兵以提高COVID-19測試能力。（電視新聞截圖）

加州 國民兵 檢測

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