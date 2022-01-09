1周近700人染疫 史丹福大學推遲線下課程

近一周以來，史丹福大學近700人感染新冠病毒，這其中包括400名學生以及300名教職工。（史丹福校報）

近一周以來，史丹福大學 近700人感染新冠病毒，包括400名學生以及300名教職工。這不得不讓校董事會推遲大部分本科生的線下課程。

本科生的線下課程原計畫定於本月24日開始，研究生的線下課程也將於18日恢復。所有基於實驗室、設計、藝術實踐和表演的線下課程也將於18日恢復。

大學教務長德雷爾（Persis Drell）和負責環境健康和安全的副教務長福爾（Russell Furr）建議，尚未返校的同學需要重新考慮返校的時間，而且學校願意為學生支付機票改簽的費用。

史丹福大學正制定新的隔離政策。福爾表示，校內的隔離場所仍是學生們的首選，不過目前已經達到了最大的容量。若校外的隔離場所也滿員，學校可能會要求學生就地隔離。學校會為檢測 為陰性的室友提供生活支持，包括空房間或是校外酒店。

根據聖他克拉拉縣最新的隔離協議，被感染的患者需要隔離五天。然而史丹福大學並未按照聖縣新的指導方案而更新隔離協議，校方表示正在制定新的協議。

德雷爾表示，檢測為陰性的學生可能會被要求搬家，因為他們比被感染的學生具有更大的靈活性，可以在校內自由活動尋找學習的空間。他補充說，校方相信這將是一個短期的情況。

新型變種病毒Omicron導致北加灣區的感染率達到歷史最高水平。截止周五，聖他克拉拉縣的七天平均感染數為2123例，加州 平均數為63164例，均為歷史最高水平。

福爾說，學生們應該盡快施打加強針。史丹福大學在12月就頒布了加強針令，學生在1月底前需施打加強針。

校方願意為需要改簽航班的返校學生提供經濟援助。德雷爾表示，學生可以聯係財政援助辦公室申請補助。「每個人都在以某種方式在這艱難的時期做出貢獻。」德雷爾表示，「我們要共同努力，渡過難關。」