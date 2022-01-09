新冠病例激增 灣區多地學生重回網上上課

海沃學區總監說，他們有507個學生陽性病例，165個小學教室關閉，有615個中學教室受到影響。該學區下周將重回網上教學。（電視新聞截圖）

東灣海沃聯合學區 董事會周五（1月7日）投票決定，由於COVID-19病例的激增，下周將所有學生的課程轉移到網上。「截至今天上午，我們有507個學生陽性病例，165個小學教室關閉，然後有615個中學教室受到影響，」學區總監韋恩（Matt Wayne）博士說。

密爾比達 學區的家長和學生周五也被告知，下周的課程將在網上進行。在一封信中，總監實行了全區範圍內的為期10天的隔離，並定於18日周二恢復入校上課。

一些家長說，他們並不感到驚訝，表示儘管學習的連貫性被打斷，但隨著COVID病例的增加，學校管理層真的在努力確保每個學生的健康。「我女兒告訴我，開學第一天就有大約200到300名學生被隔離，」密爾比達家長索里亞諾（Veneramli Soriano）說。

該學區是由於 「大量學生和工作人員的陽性病例」而做此改變，學區稱有167個代課教師和107個輔助人員職位因此有待填補。那些家中沒有WiFi的學生可以回校進行虛擬學習，但要保持社交距離。

與此同時，周五有500名屋崙聯合學區的教師請病假，其中許多是參與計畫中的 「請病假」抗議行動，以強調他們對COVID的關注。這迫使屋崙學區取消了12所學校的課程，影響到8000多名學生。學區認為，這一行動會使這些學生處於更危險的境地；而教師則表示，經過溝通的家長每一位都百分之百地支持這一行動。

同時州教育 官員表示，州政府自12月以來已向縣級教育辦公室提供了700多萬份測試用品，剩餘的測試將在未來兩周內運往學校。