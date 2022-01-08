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檢測扯後腿 加州染疫、住院人數激增

編譯組／美聯社7日電
病毒檢測短缺加上檢測結果延誤，導致加州新冠病例激增。（美聯社）
病毒檢測短缺加上檢測結果延誤，導致加州新冠病例激增。（美聯社）

新冠快篩檢測盒嚴重短缺和無法及時獲得檢測結果，使加州感染人數不斷激增，在短短兩周內，加州的新冠住院人數已增加超過一倍。

從上班、搭機，到參加球賽，許多活動都需要提供陰性檢測證明，無法及時獲得檢測結果，或找不到快篩檢測盒，可能使有輕微症狀者或無症狀感染者認為自己沒有感染新冠，繼續從事日常活動。

史丹福大學傳染病學家卡蘭（Abraar Karan）說：「如果你接受檢測發現呈陽性，你知道你必須進行隔離。然而，如果你沒有接受檢測，或不確定是否已感染病毒、又沒有辦法進行隔離時，你出門就會把病毒傳播給他人。」

病例激增導致加州檢測需求暴增，許多地方根本找不到檢測機會，一些縣的郵寄檢測工作也因為需求過大被迫暫停，人們前往檢測站接受檢測有時需要排上幾小時的隊。

舊金山加大傳染病學教授畢賓斯多明哥（Kirsten Bibbins-Domingo）表示，她聽說某個實驗室現在需要九天的時間才有辦法提出檢測結果，比當局要求的隔離時間還長。她說：「這有點荒謬。」

有些民眾現在甚至以100元以上的價格買一組快篩檢測盒。

聖克里門（San Clemente）居民赫許曼（Shane Hirschman）表示，他上周向橙縣衛生局訂購了一盒郵寄檢測盒，卻遲遲沒有收到。他本周開始出現症狀，但找遍商店都買不到檢測盒，住家附近的檢測服務也被預約一空。最後，他不得不以近100元的價格買下一盒檢測盒，最終證實他並未感染。

衛生官員表示，出現症狀的人不要因為沒有接受檢測就認為自己沒有感染新冠，就不需要在家隔離。官員呼籲，民眾如果出現症狀，請務必留在家中，他們正在努力增加檢測服務給有需要接受檢測的人。

加州自聖誕節以來已有超過5000人住院，其中許多人是因為其他理由住院，住院後才被檢測出已感染新冠。疫情模型預測，加州未來一個月內的新冠住院人數將創下2萬3000人的新紀錄。

檢測 加州 篩檢

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