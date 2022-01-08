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針對亞裔仇恨犯罪？聖他克拉拉縣法官發封口令

編譯組／灣區7日電
聖他克拉拉縣法官發布禁言令，禁止檢方與聖荷西警方公開談論針對亞裔女性的一連串搶劫案。(圖取自聖荷西警局官方臉書)
聖他克拉拉縣法官發布禁言令，禁止檢方與聖荷西警方公開談論針對亞裔女性的一連串搶劫案。(圖取自聖荷西警局官方臉書)

聖他克拉拉縣法官在一宗備受矚目、涉及針對亞裔女性的聖荷西連續搶劫案的審理中，發布一項禁言令，禁止檢方與警方公開談論此案。在此之前，警方與檢察官曾於12月舉行記者會，就案情發表言論，但辯護律師認為此舉不妥，有可能對潛在的陪審團產生不良影響的風險。

地方檢察官辦公室與聖荷西警局被禁止公開評論的這起案件，是24歲士德頓(Stockton)居民羅賓森(Anthony Michael Robinson)被起訴案，他是過去一年在南灣發生的數十起搶劫案中、被指控的六名嫌犯之一。

所有被控告的六名男子，也被指控犯有仇恨犯罪，搶劫被害人名單上有多名亞裔女性。不過，聖縣輪替辯護人辦公室在羅賓森案中對此提出質疑，理由是檢察官沒有證明這些罪行符合仇恨犯罪的法律標準。

發布禁言令的辯護請求，主要源自12月15日地方檢察官羅森(Jeff Rosen)、聖荷西警局警長馬塔 (Anthony Mata)與市議員艾派薩(Maya Esparza)在小西貢社區Grand Century Mall購物中心聯合舉行的記者會，會上討論長期調查逮捕羅賓森與共同被告的案件內容。羅森、瑪塔與警察沙布(Brian Shab)重申搶劫案動機是反亞裔偏見，並引用被告向警方提供的說法，「認為亞裔女性不使用銀行，他們歧視亞裔。」

記者會舉行6天之後，副輪替公設辯護人漢尼曼(Krista Henneman)向法院提出動議，要求下達禁言令，前提是記者會言論「發表了道德上不負責任的公開談話，包括對羅賓森罪行的看法、以及歸咎於反亞裔動機，侵犯了被告在州與聯邦憲法下獲得公平審判的權益。」

漢尼曼認為，相關公開陳述與案件細節，對潛在陪審團會產生不良影響。讓人擔憂這些說詞，是否會對相關程序造成「實質性傷害的重大可能」。律師對仇恨犯罪指控提出質疑，指出搶劫案有數名被害人不是亞裔，這些女性成為搶劫目標，是為了財務利益，而非達到仇恨犯罪程度的種族仇恨。

不過，在反對動議中，地方檢察官辦公室稱禁言令「污辱完整性」(sully the integrity)，公開講話並未損害羅賓森的公平審判權益，檢察官還認為，限制言論不會改變種族主義、仇恨犯罪與反亞裔仇恨在公共領域被討論的事實。

亞裔 檢察官 仇恨犯罪

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