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染疫+罷課 舊金山學區2成教職員缺席

編譯組／舊金山6日電
舊金山6日有兩成教職員未上班，學區總監馬菲斯親自擔任代課教師。（Getty Images）
舊金山6日有兩成教職員未上班，學區總監馬菲斯親自擔任代課教師。（Getty Images）

舊金山學區6日有近900名教職員未上班，缺席人數比前一日多出許多，加劇了自3日開始的校園危機，學區官員不得不親自擔任代課教師，家長也擔心子女的教育是否會因此再次中斷。

稱學區在Omicron病例激增的情況下未盡到保護教師的責任，舊金山一群教師6日發動請病假罷課行動。不過，實際參與這次抗議行動的教職員有多少人，因為生病或為了照顧生病家人的教職員又有多少人，並無法得知。

舊金山學區6日約有兩成的教職員請假，包括616名教師，比5日多出202人，代課教師人數僅夠填補180間教室，學區有教學證書的職員也必須充當代課教師。學區發言人達德尼克（Dudnick）說：「各學校會繼續確保照顧到所有學生。」

灣區乃至全美國的學校都在應付Omicron病例激增和教職員短缺的問題。舊金山和屋崙的教師因不滿工作環境，誓言待在家中。芝加哥教師本周拒絕返校授課，導致全市學校關閉。儘管西康曲柯士達聯合學區（West Contra Costa Unified）因教職員和學生確診新冠的人數增加，6日宣布學校7日和10日將關閉，但灣區其他學區都努力保持開放。

支持教師罷課的人表示，他們希望讓外界進一步了解教師及其工會提出的衛生和安全要求，包括提供N95或KN95口罩、更多病毒檢測、延長提供額外有薪假給感染新冠的教職員等。

抗議行動發起者之一的米慎高中（Mission High）教師麥加利（Gregory McGarry）說：「無論有多少人生病，不管是身體上還是精神上，都是學區的錯。如果現在能集體採取果斷的行動，為我們的學生做正確的事，學區和舊金山就會努力保持學校安全開放，我想要的就是這些。」

舊金山教育工作者聯盟（United Educators）砲轟學區未能像其他學區一樣，在開學前提供居家檢測盒，以及其他問題，稱學區領導人「無能」、「輕忽」。

學區表示，一直遵守縣衛生當局的要求，並制定了可靠的檢測計畫，包括在學校為有需要的學生和教職員提供核酸檢測（PCR test）。他們4日晚上收到10萬份居家檢測盒，本周會陸續發放給學生和教職員使用。

學區 舊金山 檢測

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