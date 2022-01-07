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舊金山ICU入院人數暴漲 料再上升

記者李怡／舊金山報導
舊金山衛生局官員表示，接種疫苗加強針仍然是保護自己的最佳方法。（記者李怡╱攝影）
舊金山衛生局官員表示，接種疫苗加強針仍然是保護自己的最佳方法。（記者李怡╱攝影）

根據舊金山衛生局的數據，舊金山的加護病房ICU入院人數激增。在過去一個月，舊金山市的新冠住院人數激增，截至1月2日有97人入住急症護理和重症監護病房，而一個月前只有8人。住院人數是大流行趨勢的滯後指標，根據舊金山新病例的七天滾動平均值來看，Omicron會繼續呈激增趨勢。

Omicron感染病例的激增，衝擊加州醫院的醫療系統。加州醫院協會代表布希爾（Kiyomi Burchill）表示，加州約有40%的醫院預計將面臨嚴重的人員短缺。有些醫院報告稱，由於病毒相關原因，多達四分之一的員工缺勤。

美聯社6日稱，洛杉磯縣消防局正在使用消防車，而不是救護車將病人運送到醫院，因為有450名消防員在檢測呈陽性後缺席。在全州範圍內，過去兩周確診的新冠病毒病例激增了近500%，自聖誕節以來住院人數翻了一番，達到8000多人。美聯社表示，州模型預測到下個月初，住院人數可能會超過2萬人。這一水平幾乎與去年1月加州經歷的最高激增時數字一樣。

在Omicron變種驚人的快速激增的情況下，Flurona的感染病例也開始在世界各地出現。此病毒名稱由「流感」和「冠狀病毒」組成，是指同時感染這兩種疾病。去年，衛生官員對此發出過警告，由於大流行的安全衛生指南，流感季節消失了。今年的情況可能會不同。因為雙感染疾病的病例，開始在以色列、巴西、洛杉磯出現。

上周全球新冠病例增加了71%，根據世界衛生組織週四發布的每周流行病學更新，在截至1月2日的一周內，全球新的冠狀病毒感染急劇增加。報告了950萬例新的新冠病例，比前一周增加了71%。另有4萬1000例死亡，人數低於前一周。由於疫情，灣區的聯邦法院將陪審團現場審判暫停三周。持續的Omicron激增迫使聯邦官員暫停民事和刑事審判。

另外，已經發現了另一種新的高度突變的冠狀病毒株IHU變種，但到目前為止，健康專家並不認為它是一個重大威脅。Omicron變體的激增再次顛覆了灣區企業的複工計畫。創紀錄的冠狀病毒病例數正在導致入院人數激增，並使灣區醫院不堪重負。隨著Omicron變異激增期間全州範圍內的冠狀病毒病例激增，加州衛生官員5日宣布，將通用室內口罩規定再延長一個月。

儘管新的Omicron冠狀病毒變體，比早期的Delta變體引起的嚴重程度較輕，但Omicron病毒的快速傳播，導致住院人數激增。病例激增威脅到了醫護人員，在患者數量激增的同時導致人員短缺。在加州，41%的醫院表示，下周人員短缺將達到嚴重程度。

Omicron 加州 舊金山

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