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假期過後染疫住院激增 灣區醫院人手短缺

編譯組／灣區6日電
住院人數不斷增加，灣區醫院開始出現人手短缺的現象。（Getty Images）
住院人數不斷增加，灣區醫院開始出現人手短缺的現象。（Getty Images）

為了遏制假期過後造成住院人數激增的Omicron疫情加州衛生廳5日宣布延長室內口罩令到2月15日。灣區在這一波情中未能倖免，各地醫院開始出現人手短缺的現象。

儘管Omicron病毒造成的症狀沒有Delta嚴重，破紀錄的感染人數已讓加州住院人數激增。截至4日，加州新冠住院人數共8032人，比一周前的5125人多出57%。加州衛生與福利廳廳長加利（Mark Ghaly）說：「很擔心我們的醫院。」

住院人數激增對醫護人員的打擊並不輸其他行業。根據加州醫院協會（California Hospital Association）的報告，本周有41%的加州醫院表示人手短缺問題下周會到達「嚴重」的程度，高於上周的36%。

醫護人員表示，目前新冠住院人數雖然比一年前高峰期時低，但人手短缺讓這波疫情比過去幾波疫情更難處理。

隸屬於沙特醫療（Sutter Health）的舊金山加州太平洋醫療中心（California Pacific Medical Center）急診室護士史黛拉‧李（Stella Lee，音譯）說：「情況變得更糟糕，因為我們看到愈來愈多新冠病人湧入。我們已疲憊不堪。」

通常，需要請假休息的護士會有臨時護士代班，但現在，許多臨時護士都被醫院要求加入支援常規時段的工作，甚至負責行政的護理部門經理也必須支援。

灣區部分凱瑟醫院（Kaiser Permanente）已延後進行非緊急手術（elective procedure）。史丹福大學醫院也準備跟進，而且可能需要拒絕一些病人轉院的要求，舊金山加大Parnassus院區也已停止安排新手術。

加州太平洋醫療中心副總裁波吉爾（Kiyomi Burchill）說：「醫院現在要透過人力公司找到合約護士比以前更困難，因為我們必須和全美國的醫院競爭。」

波吉爾5日和公共衛生官員一起向民眾呼籲，症狀較輕的病人請不要前往已不堪負荷的急診室求醫。

此外，加州護士協會（California Nurses Association）表示，他們計畫下周在灣區各地醫院舉行集會，要求醫院招聘更多醫護人員應付額外的工作。

過去一周，灣區確診新冠的住院人數已從上周的533人增至897人，一周增幅為68%。舊金山從65人增至114人，增幅為75%。阿拉米達縣從80人增至199人，人數目前是灣區最多，增幅為67%。

加州 灣區 疫情

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