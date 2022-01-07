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金山教師集體請假 亞裔家長憂再停課

記者李怡／舊金山報導
亞裔家長認為，一切都應該優先考慮孩子們的心理健康（記者李怡╱攝影）
亞裔家長認為，一切都應該優先考慮孩子們的心理健康（記者李怡╱攝影）

從本周開始，舊金山公立學校的教師為維護健康權益，免於受到新冠病毒快速傳播的影響，而發起缺席課堂一事，引起了眾多家長的強烈反應。多位家長表示，他們對此事的氣憤和不滿只是限於在家長群裡討論，但是看起來並未起到真正的作用。

亞裔家長陳小青表示，「教師的權利是要保護」，可是孩子們受教育的權利呢？目前，亞裔家長都非常擔心，孩子們的受教育權利被一次次的中斷。家長和教育官員則擔心會再次與教師工會發生衝突，導致學校停課，給孩子們帶來不良的學業和情感影響。

教師罷工組織者希望通過這次集體病假，來提高相關部門對教師及其工會對教師們健康和安全要求的重視，包括要求提供N95或KN95口罩、額外測試，以及延長為感染冠狀病毒的人，提供更多帶薪病假等政策。

近900名舊金山教師和助教6日缺席課堂。與5日相比，缺勤人數顯著增加，加劇了自3日以來一直在展開的矛盾危機。缺勤的教師群體稱，聯合學區在Omicron變種激增期間，並沒有充分保護他們的權益。但目前尚不清楚具體的病假人數、實際生病人數和照顧生病家人的人數數據。

梁健玫是來自華埠的亞裔家長。她告訴本報記者，很幸運自家孩子的學校並未遭遇教師集體請病假一事情，但是了解到這一事件的發生之後，內心也不免惶恐，擔心會影響到孩子的學校。她說，好不容易學生可以順利返校，害怕孩子們再被學校「攆」回家。因為她一個人帶兩個孩子，唯一可以為她分擔照顧孩子的地方就是學校了。如果學校再停課，他們的生活就是雪上加霜。

還有亞裔學生家長認為，教師集體病假的事情非常的荒誕，並未基於某項合理的規定或是專家的建議。劉姓家長表示，如果教師真的生病了就正常請假。但是如果沒有生病，給孩子上課，這就是他們的工作。應該優先考慮孩子們的心理健康，尤其是舊金山最弱勢的群體。

聯合學區官員表示，將繼續遵循縣衛生要求，並制定了穩健的檢測計畫，包括在學校對有症狀的兒童和成人進行「按需」PCR檢測。此外，全市各地的站點都可以進行日常檢測，以進行無症狀篩查檢測。

檢測 亞裔 舊金山

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