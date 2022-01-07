美10大最佳就業城市 舊金山及聖荷西上榜

灣區舊金山和聖荷西兩市獲選美國十大最佳就業城市。 （美聯社）

生活裡無論是小變化還是大改造，新年對每個人都意味著新的開端。2022年對許多人來說，找到新的或更好的工作是首要新年決心。

就業 市場在COVID-19疫情期間受到重大打擊後，2021年取得了相當大的恢復。根據勞工統計局的最新就業報告，全國失業率為4.2%，遠低於2020年期間的14.7%的高點。許多公司現在實際上面臨著勞動力短缺，這使尋找工作的人在談判報酬和福利時處於有利地位。

根據全國大學和雇主協會的數據，與上一屆相比2022屆大學畢業生應該期望看到招聘人數大增。雇主們計畫從2022屆畢業生中雇用的人數比2021屆多26.6%。

歸根結底，找工作運氣的好壞主要取決於地點。為了確定美國的最佳就業市場，WalletHub比較了180多個美國城市的就業市場實力，這包括美國150個人口最多的城市，加上每個州的至少兩個人口最多的城市。就業市場實力包括從工作機會、就業增長、到月平均起薪等31個關鍵指標，並側重於 「就業市場」和 「社會經濟」這兩個關鍵維度，因為該類別因素對求職者搬遷就業的決定影響最大，尤以前者為甚。

接著列出了這些指標及其相應的權重，每項指標都按100分製進行評分，最後是確定每個城市在所有指標上的加權平均數，以計算其總分，並使用所得分數對樣本進行排序。在確定樣本時，只考慮每個城市本身，不包括其周邊都市。

前十名城市名單：

1. 馬里蘭州的哥倫比亞

2. 猶他州的鹽湖城

3. 加州 的舊金山

4. 緬因州的波特蘭

5. 德州的奧斯汀

6. 佛州的奧蘭多

7. 華盛頓州的西雅圖

8. 亞歷桑納州的斯科斯岱

9. 加州的聖荷西

10. 新罕布夏州 的納什維爾