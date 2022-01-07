寵物價格暴漲 舊金山發生多起被搶案件

被偷走的小狗羅西（Rosie）好在被人發現，目前安全，正在聯繫主人，在送回家的路上（圖片由舊金山警察局提供）

舊金山警察 局官員日前表示，上周舊金山西區濱海區，居民遛狗時，自己的寵物狗法國鬥牛犬被人強行偷走。警員說，幸好被人發現，寵物目前安全，正聯繫主人並送回家的路上。

舊金山警方在推文中說，1日上午10時，9個月大的小狗羅西（Rosie）在濱海區與主人出去散步，在散步途中被人強行暴力偷走。偷狗者開著一輛銀色的克萊斯勒200（Chrysler 200） 開車離開。當天警方宣布要求民眾幫忙，一起尋找羅西或可能的嫌疑人。

法國鬥牛犬幼犬在寵物市場上賣出不錯的價錢。寵物銷售網站PuppySpot上，一個20周大的法國鬥牛犬，能賣到6299元高價。

聖誕假期在舊金山市中心被偷走的虎斑貓Minnelusa（圖片來自美聯社）

無獨有偶，聖誕假期期間，一對夫婦帶著自家的寵物虎斑貓Minnelusa來舊金山遊玩。當時寵物貓的主人將車停在舊金山市中心的車庫內，並將貓咪獨自留在車內，但是當他們回來後，發現車窗被砸，車內物品並未失竊，車箱內的虎斑貓被偷走。

夫婦二人說，看來行竊者是為了偷走自己心愛的貓咪才砸壞了車窗，這讓他們非常的生氣和傷心，因為貓咪陪著他們不離不棄的度過了兩年難熬的疫情 生活。目前貓咪下落不明，被盜原因不詳。

舊金山警方提醒民眾，關照好自身財產安全時，也要照顧好家裡的寵物。