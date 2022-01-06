抗議學區防疫保護不周 舊金山教師擬集體請病假罷課

舊金山教師計畫在6日集體請病假抗議學區沒有盡責保護他們。（美聯社）

一群舊金山 公校教師組織了一項「病假」（sickout）抗議行動，計畫於6日罷課，理由是他們覺得學區 在疫情 期間沒有盡到充分保護他們的責任。

根據舊金山紀事報（Chronicle）的報導，已有將近500名教職員在網路上聯署支持這項行動，但實際上會有多少人參加還不得而知。這項行動預料將使舊金山學區前所未有的教師缺席率進一步升高。

舊金山學區目前可用的代課教師人數不足以填補400多個沒有教師的教室，迫使包括學區總監在內的許多管理層人員必須親上火線救援。

學區發言人達德尼克（Laura Dudnick）表示，學區官員不願表示罷課行動是否會導致學校停課關閉，但他們已想好多個因應方案。

抗議行動組織者在請願書中說：「透過停止提供我們的勞動力、找回我們的時間和健康，我們在此發出訊息，如果舊金山聯合學區、舊金山市、加州和聯邦政府不積極投資解決這場疫情，以及讓公校應付疫情變得如此困難的持續性問題，我們可以讓整個系統癱瘓，而且我們說到做到！」

這項抗議行動選擇了與學區和教師工會預定的安全規定談判會議同一時間進行，工會未對罷課計畫發表任何看法，但他們5日批評學區未能提供足夠的檢測服務和其他支援。

舊金山教育工作者聯合會（United Educators of San Francisco）會長庫瑞爾（Cassondra Curiel）說：「學區在判斷疫情方面有嚴重差距，但我們能扭轉局面，讓學生們有機會順利度過這個學年。」

部分屋崙教師也計畫採取病假抗議行動，他們要求學區提供N95罩給所有學生，以及更頻繁、更準確的檢測服務。

儘管許多大學在新學期重新恢復遠距教學，但灣區鮮少有學區這麼做。加州法律目前規定學區不得全面恢復遠距教學，但個別學校或教室若爆發集體染疫則可以關閉。

舊金山加大新冠因應組負責人諾貝爾（Jeanne Noble）認為，如果抗議行動意在以請病假癱瘓學校，那是一個「難以言喻的錯誤」。

諾貝爾說：「經過18個月與外界隔離，我們的孩子才剛從精神健康危機中慢慢復原。我收到許多家長來信，表示家中青少年想到學校可能恢復遠距教學，已出現近乎恐慌的狀態。我們不能再這麼對待我們的孩子。」

諾貝爾指出，讓無症狀的孩子和成人待在家中，並不能減少病毒的傳播，反而會增加他們在社區中感染的風險。