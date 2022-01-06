下個月就畢業…阿拉米達縣亞裔警校生 返家路途魂斷槍下

阿縣警察學校一名28歲的學生，4日下午在屋崙高速路、靠近海灣大橋收費站附近，不幸遭遇槍擊身亡。圖為警方護送遺體到車上。（取自阿拉米達縣警推特視頻）

阿拉米達縣警察學校一名28歲的學生，4日下午在屋崙 （Oakland，也譯奧克蘭）高速路、靠近海灣大橋收費站附近，不幸遭遇槍擊 身亡。事發時，受害者身穿便裝，乘坐私人車輛，當時正從東灣都布林的訓練中心開車，往舊金山 方向回家。他本來會在2月畢業加入縣警。目前還不能確定謀殺動機是隨機或有意針對。

警方知情人士告訴本報，這名學生是亞裔，但是否為華裔，還不能確定，縣警上下非常悲痛。

4日下午4時30分，加州公路巡警（CHP）接到報告，580公路和80公路西行路段交匯處（即通往海灣大橋收費站的一條道路），發生一起交通事故。警方在車內發現一名受槍傷的男子。

縣警和公路巡警表示，這名警校學生當時正從東灣都布林的訓練中心開車往舊金山方向回家，結果遭遇槍擊。初步調查確定，在被槍擊後，車輛往左偏轉，撞向高速路護欄，造成事故。受害者被緊急送往當地一家醫院，因傷勢過重不治身亡。警方尚未公布其身分。在警方調查期間，該路段高速路暫時關閉，所有車道在4日晚上8時30前恢復開放。

縣警發布的一段42秒視頻顯示，兩排警員敬禮，護送推車上亞裔警校學生的遺體，進入縣警的麵包車。遺體上披著一面美國國旗。

縣警推特說，副警長剛剛把年輕的警校新兵遺體裝好，從屋崙高地醫院（Highland Hospital）送往阿縣驗屍官辦公室檢驗。「我們對這起毫無意義的槍枝暴力事件，感到痛心和不安。」

目前沒有太多細節公布，也並無嫌犯被逮捕。還不清楚受害者是被有意針對還是被流彈隨機射中。警方正在密切調查此事，知情者可撥打巡警調查熱線，707-917-4491。

KTVU電視台報導說，縣警發言人納爾森（J.D. Nelson）表示，這名新兵被擊中時，穿著便裝，駕駛的汽車為私人車輛，沒有特別標記。受害者的父母心急如焚，他的妹妹和女友隨後也趕到了醫院。「可悲的是，你經常看到這些事情，作為一個在此地長大的人，很難相信這些暴力行為會一而再、再而三發生。今天這件事讓我心碎，實在太可怕了。這是無意義的謀殺。」

去年11月，加州公路巡警表示，在之前的12個月中，阿縣有近80起公路槍擊案，大部分集中在880公路和580公路的東灣路段。11月18日，聯合市年輕母親莫瑞斯（Amani Morris），準備去舊金山面試工作，在靠近海灣大橋收費站被槍擊身亡。事發時，她的3歲和5歲的兒子坐在後座，未婚夫開車。

另一起槍擊案發生在11月6日，家住佛利蒙、23個月大的華裔兒童Jasper Wu，在屋崙高速公路行駛的一輛車中，不幸被流彈擊中，傷重不治，震驚灣區，人們紛紛表示悲痛和惋惜之情，不少人捐款給Jasper一家。此事或涉及舊金山幫派交火。巡警呼籲民眾提供任何影像，有助於釐清案情、逮捕兇手。不過案件並未有進一步消息。當時屋崙市長薛麗比在記者會上呼籲，希望州長紐森在高速路上安裝攝像頭和車牌讀取裝置，以遏制犯罪。