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開學前夕 灣區上千師生疫檢陽性

編譯組／灣區5日電
灣區學校本周陸續開學。已有上千學生教職員開學前夕驗出感染新冠。(Getty Images)
灣區學校本周陸續開學。已有上千學生教職員開學前夕驗出感染新冠。(Getty Images)

時值Omicron病毒肆虐之際，灣區許多學校在結束寒假返校要求師生提供新冠測試，結果有上千名學生教職員驗出感染新冠。屋崙與柏克萊學區表示，開學前測試進行成功，有效阻止染疫師生開學返校，將病毒帶回校園。

屋崙聯合學區總監崔莫爾（Kyla Johnson-Trammell）表示，欣慰見到檢測方案發揮作用，讓生病的人留在家。屋崙學區共收到2萬1000份師生與其家人在家檢測結果，確認472例陽性病例，其中學生396例、教職員64例、家庭成員12例。結合寒假期間其他檢測，學區通報共有920例師生陽性感染。

柏克萊聯合學區公眾資訊官麥德莫特（Trish McDermott）表示，學區共有7687名師生上載檢測結果，其中有227例陽性。周一開學校內檢測，又發現6例陽性病例。她指出，在家檢測協助新冠病毒遠離學校，陽性狀況在返校之前就已發現，顯示出在家檢測系統有效。

聖荷西聯合校區發言人馬杜克斯(Jennifer Maddox)表示，4日約有50人在學區辦公室排隊等待現場測試，人數高於正常情況。她說，測試結果通常在24小時內可出報告，家長應該很快能得知結果。

隨著Omicron變種病毒在加州蔓延，灣區幾乎每個學區都有師生缺席情況激增的狀況。各校積極尋找資源讓師生接受檢測，並要求家長若孩子出現任何新冠病毒症狀，讓他們留在家中。

屋崙聯合學區通報有269個教師缺勤、柏克萊聯合學區則有61名教師、44名其他教職員未到校。學校官員表示，他們可用替補人員或其他教職員補缺，維持課堂運作。聖荷西聯合學區發言人馬杜克斯表示，學區預期未來幾天內，將有更多在家檢測組送達。在學校開放周間，家庭也可透過預約，到學區辦公室接受新冠PCR檢測。

州長紐森上月表示，當局將提供每位K-12學校學生寒假返校的家庭檢測組，以協助阻擋冬天疫情擴散、維持校園開放。不過，儘管州長辦公室4日聲明表示，已寄出820萬測試組給各學校，但由於過去兩周發生前所未有疫情風暴，許多寄送延遲。

學區 檢測 屋崙

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