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3分啞火 勇士不敵獨行俠 教頭：我們打得不像自己

記者劉先進／舊金山報導
金州勇士以82比99不敵達拉斯獨行俠。勇士的柯瑞再一次發揮失常，三分9中1得到14分9籃板5助攻，但有5次失誤。（記者劉先進／攝影）
金州勇士以82比99不敵達拉斯獨行俠。勇士的柯瑞再一次發揮失常，三分9中1得到14分9籃板5助攻，但有5次失誤。（記者劉先進／攝影）

巨星諾維茨基（Dirk Nowitzki）退役球衣的夜晚，金州勇士以82比99不敵達拉斯獨行俠。勇士三分啞火，上半場15中1，全場28中5，有17次失誤。柯瑞再一次發揮失常，三分9中1得到14分9籃板5助攻，但有5次失誤。

獨行俠一開始針對柯瑞換防，隨後擺出常見防守柯瑞路數，上線夾擊，逼迫他出球。柯瑞下半場不斷利用對手逼搶太狠突破，頻頻在籃底得分。勇士在第三節6分半內依靠強力防守，打出16比3的衝擊波反超比數。不過，獨行俠在末節回敬一波20比5的進攻高潮，再次將比分差拉到14分，雖然維金斯（Andrew Wiggins）接連得到5分，但已無力回天。

勇士全場81中33，命中率近40.7%，三分更是慘不忍睹，28中5。普爾（Jordan Poole） 三分4中0得到6分，維金斯17分3籃板2助攻，佩頓（Gary Payton II）5中5入賬11分11籃板。獨行俠全場三分40中12。東契奇（Luka Doncic）18中7得到26分7籃板8助攻2抄截，史密斯 (Dorian Finney-Smith)17分9籃板。

勇士教頭柯爾表示，獨行俠在防守上非常有對抗性，幾乎每個人都能利用身體打出侵略性，這一點必須稱讚。「我們打得不像自己，他們配得上這場勝利。」

對於勇士本場很差的進攻效率，柯爾表示，並不是太擔心，因為勇士的百回合進攻效率名列前茅，「如果你的進攻是聯盟前五，那就還不錯，我不太擔心進攻。賽季漫長，有82場比賽，總有某個晚上，球員狀態會掙扎。現在勇士防守效率聯盟第一，進攻效率前五，戰績29勝8負，聯盟最佳，我還是很滿意。我在NBA待了足夠長的時間，類似這樣掙扎的比賽會發生，我們會反彈，要向前看。」

全明星湯普森很可能周日主場對陣騎士復出。柯爾表示，如果湯普森復出，對球隊幫助很大。考慮到柯瑞將面臨包夾，湯普森會有很多空位投籃機會。但湯普森需要花費時間找回狀態，球隊也要磨合。

柯瑞表示，本場比賽，有些投籃不進，對勇士來說是艱難的夜晚。「關鍵是堅持自己的比賽計畫，展望球隊的長遠目標，不要對失利反應過度，別失去自信。」

柯瑞下半場遭遇股四頭肌挫傷。對於是否能在6日參加背靠背對陣鵜鶘的比賽，他表示不是很樂觀。

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