租車逾期未付款被當偷車賊 Uber司機右臂遭警犬撕咬

租車逾期未還，Uber司機遭聖拉蒙警察放狗咬傷，傷勢嚴重。此圖為示意圖。（美聯社）

當狗撕開巴德爾（Ali Badr）右臂上的肉時，這位從埃及移民來美的Uber司機一遍又一遍地大喊：「我做了什麽？我做了什麽？」聖拉蒙的警犬緊緊咬著他的手臂超過一分鐘，來回擺動它的頭，警察 接著奮力給巴德爾戴上手銬，巴德爾痛苦地哀嚎。在視頻中，巴德爾手無寸鐵，赤腳，沒有反抗，但卻遭受了嚴重的永久性傷害。

42歲的巴德爾住在屋崙，2009年來到美國之前，他在埃及是一名社會工作者，沒有家人。他曾為為Uber和Lyft開車，疫情 來襲時，顧客消失了，他開始為DoorDash送餐。巴德爾通過一家為臨時工服務的公司HyreCar租了一輛車，在2020年8月簽訂了一份為期四個月的租賃協議。隨著合同接近尾聲，他拖欠了幾天的付款，但他與公司溝通後，將像過去一樣，很快付錢他們，他一直在按時支付所有款項。

但在2020年12月的一天，他被當作可能的偷車賊被警察暴力襲擊。他說，車主在他逾期未付款後報了案，稱車輛被盜。

巴德爾上個月對聖拉蒙市、該市警察局長、K-9訓練員卡托利科（John Cattolico）和其他六名警官提起聯邦訴訟，這些指控包括過度使用武力、攻擊和毆打以及侵犯公民權利。巴德爾說，他認為自己被區別對待是因為他是北非人，被認為是穆斯林。 巴德爾還起訴了車主CarMommy的首席執行官兼聯合創始人布洛梅克（John Blomeke）。

巴德爾的律師哈利（Matthew Haley）在接受采訪時說：「錄像不言自明，這是絕對不應該發生的事，這是你一生中能遇到的最好的人。勤勞的Uber司機在疫情中只想維持生計，而他卻遭遇到這種事。這真是令人震驚。」

一年多過去了，目前還不清楚警察是否有人受到了處分。巴德爾說，事發後，聖拉蒙警方和地區檢察官 辦公室都沒有與他聯系，詢問有關狗襲擊的情況。相反，聖拉蒙警方建議地區檢察官指控巴德爾犯有盜竊車輛重罪和拒捕的輕罪，地區檢察官辦公室在3月份拒絕提出指控，原因是 「缺乏足夠的證據和正義意義」。

巴德爾在他的訴訟中聲稱，「他的手臂及手受到大面積和永久的損害」，造成 「嚴重的疤痕」。他還有睡眠障礙，要看治療師並服用藥物。「生活再也不會像以前那樣，」他說。