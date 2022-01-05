矽谷科技人談荷姆斯案：利用人性弱點

科技人認為，荷姆斯（左）利用了人性從眾、「FOMO」的心態，取得信任。（本報檔案照片）

「惡血」詐騙案3日下午在聯邦法院發出裁決，37歲的公司執行長荷姆斯 （Elizabeth Holmes）被裁定詐欺等重罪，每項罪名都恐面臨20年以上的徒刑。對於判決結果，部分科技與創投界人士認為，整件事其實某種程度凸現了人性的弱點，「當你發現其他大咖都投，你不投嗎？這種心態也讓騙徒有了可乘之機。」

科技人Gary Lin指出，荷姆斯曾被譽為「女版喬布斯」，聲稱開發出來的新技術能夠用幾滴血就檢測 出多種疾病，完全符合創投界所喜歡「解決長期痛點」的概念。另外，荷姆斯本身年輕、又是女性、且出身名校，原本就具有比別人更優勢的墊腳石，而前美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）、甚至季辛吉（Henry Kissenger）等重量級人士投資 ，也相信讓很多創投產生了「FOMO（Fear of missing out），害怕錯過的心理。」

Gary表示，在科技與創投界，原本大家的心態就是不害怕失敗，畢竟只要投出了一隻獨角獸，其他就算大部分都失敗，也是很自然且不傷害投資期望的事情。然而，荷姆斯的案件怪就怪在：一切聽起來好到難以置信，實在太不真實，可是卻有許多人買單，「我想其中一個主因，就是很多重量級人物都投資了。其他跟投的，我猜一方面是害怕錯過，一方面也因為在其他大咖不自覺的掩護背書之下而讓人降低了戒心。」

「投資者究竟是人，是人就有弱點，人性的弱點很難克服。」Gary也表示，其實就像平常與人相處，一班人在還不認識時，常會用第一眼看外表、再加上過去自己點經驗，評判陌生人的可信程度一樣。荷姆斯的背景與驗血的創新技術就是第一眼會讓人眼睛一亮的案子，「現在回頭看好像很不真實，很多人會覺得為什麼那麼多人會受騙？可是，如果身在當時的情境，我想很多老經驗的人都同樣會中招。」

另一位不願具名的科技人指出，荷姆斯案的檢方來了數十名證人，這些證人作證稱荷姆斯即使已經知道Theranos的產品是騙局，可是卻還是不斷向投資界推銷，持續募資，「其實這也是一種在新創圈不太少見的現象。」

他表示，從一方面來看來，騙子在泡沫愈吹愈大之後，基本上就是「頭洗一半了」，不可能後退，因此只能前進，也就是繼續找別的謊話來騙下去。甚至有些騙徒「算是到了最高境界，騙到連自己都相信了。」而另一方面來說，新創本來就是追求顛覆與創新，各種顛覆的想法本來就都不奇怪。就像幾年前有名的Juicero榨汁機事件一樣，昂貴的榨果汁機宣稱能輕鬆榨出養生果汁，但必須配合公司的獨門料包。但後來被發現其實無需機器，直接用手壓料包也能產生同樣的果汁，投資案成為一場諷刺的鬧劇。