我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美「有限感染」vs.中「無限封城」誰能擋下疫情？

全美450萬人辭職 去年11月創紀錄 20年來最高

血檢詐騙 矽谷華人投資人：判決成指標

記者王子涵╱聖荷西報導
凱迪于（右）認為，荷姆斯案對於未來矽谷的投資圈具有風向標的作用。（記者王子涵╱攝影）
凱迪于（右）認為，荷姆斯案對於未來矽谷的投資圈具有風向標的作用。（記者王子涵╱攝影）

矽谷資深華人投資人、阿凱迪亞投資集團凱迪于（Cady Yu）相信，荷姆斯（Elizabeth Holmes）案的判決是矽谷投資圈的風向標。

歷時四個多月的審判後，12名陪審團成員最終裁定Theranos血液檢測公司創始人荷姆斯在2010年至2015年間詐騙、密謀等四項罪名成立，每項罪名最高都面臨20年的有期徒刑；在11項聯邦控罪中，另外四項重罪獲判無罪，還有三項罪名讓陪審團成員則陷入僵局（deadlocked）。

凱迪于一直關注著案件的發展。她表示，已成立的四項罪名是非常清晰的。「由於荷姆斯的欺詐行為，有幾個基金是受到法律的支持，認為他們是受害者，」凱迪于說，「判決非常直截了當，他們都是荷姆斯的直接投資人。」

Theranos公司剛成立便募得9億元，投資者不乏政商界精英，例如媒體大亨梅鐸(Rupert Murdoch)、前總統柯林頓、前國務卿季辛吉、舒茲等。

「如果荷姆斯能在種子輪之前，向投資人承認指尖取血技術沒辦法實現，投資人會認的」。凱迪于說，「投資人這麼多錢砸了進來，她也不懂得如何管理這些錢，最終就採取了欺詐，這中間有一個質變的過程，變成了一個犯罪的行為。」

荷姆斯與各基金之間的關係將是凱迪于所關注的重點。她表示，一些基金是專門給荷姆斯籌集資金的，相當於中介機構，但他們並沒有獲得法律的支持。凱迪于說：「這些基金公司和荷姆斯是在同一條船上，我很感興趣這一部分，因為他們也算是被害人，但是並沒有獲得法律的支持。」

荷姆斯案再次引爆了全美對於矽谷「弄假直到成真」（Fake it until make it)文化的討論。矽谷華人風險投資人李宇恆曾表示，這句話曾激勵了許多矽谷創業家勇於開拓，勇於創新，然而現在不得不重新理解這句話的含義。

凱迪于直言不喜歡「弄假直到成真」文化。「你做出最好的假設，它就是個假設，就不是真的。」凱迪于說，「很多大的投資公司其實很明白，大部分初創公司所提出的概念就是虛假的。但是他們還是願意去做，因為他們相信會找到接盤俠。」

矽谷的投資圈發展至今，生物鏈已經十分清晰，每一輪投資都會有相對應的公司去做。「只要最後接盤的不是他，故事和熱點還是可以繼續炒作下去的。」凱迪于說。

荷姆斯在2010年至2015年間詐騙、密謀等四項罪名成立。(記者王子涵/攝影)
荷姆斯在2010年至2015年間詐騙、密謀等四項罪名成立。(記者王子涵/攝影)

投資 荷姆斯 矽谷

上一則

荷姆斯被定罪 能否讓矽谷清醒些？

下一則

矽谷科技人談荷姆斯案：利用人性弱點

延伸閱讀

矽谷科技界談荷姆斯案 利用人性從眾心態取得信任

矽谷科技界談荷姆斯案 利用人性從眾心態取得信任
世界整點快訊╱滴血吸金女荷姆斯罪成 柯林頓、季辛吉都曾背書

世界整點快訊╱滴血吸金女荷姆斯罪成 柯林頓、季辛吉都曾背書
騙局之後…矽谷繼續「弄假成真」

騙局之後…矽谷繼續「弄假成真」
滴血吸金騙局 荷姆斯罪成…漏洞百出 柯林頓、季辛吉都曾背書

滴血吸金騙局 荷姆斯罪成…漏洞百出 柯林頓、季辛吉都曾背書

矽谷詐騙獨角獸有罪 「惡血女王」可否逃過數十年重刑？

矽谷詐騙獨角獸有罪 「惡血女王」可否逃過數十年重刑？

熱門新聞

肇事車輛的車頭和車牌也有些許毀損。（店家提供）

矽谷老婦剎車踩成油門 整車飛進段純貞牛肉麵店

2022-01-03 18:19
黃潔宜（左）到現場會勘。（事主提供）

華人在家吃早餐 大巴撞進家中嚇傻 整個臥室都毀了

2022-01-03 19:19
Billy一家在太浩湖高級酒店度過難忘的聖誕。（Billy Chen提供）

暴風雪襲太浩 華人受困寸步難行「難忘白色聖誕」

2021-12-28 02:20
培根法是最受民眾關注的加州2022年新法。（美聯社）

加州民生新法2022上路 「培根法」最受關注

2021-12-31 00:05
個人財務公司「Credit Karma」研究發現，半數美國勞工表示，疫情促使他們重新評估自己的工作或職業。(美聯社)

灣區爆大離職潮 原因沒那麼簡單

2021-12-28 02:17
太浩湖地區深陷積雪中，官員呼籲遊客暫時莫前往。 （美聯社）

太浩湖面雪逾6呎 創50年紀錄

2021-12-30 13:15

超人氣

更多 >
「亞裔少一點，美國比較好」法律教授發言惹議

「亞裔少一點，美國比較好」法律教授發言惹議
工作人員不忍了 曝王力宏婚前開放 Yumi裸照有內幕

工作人員不忍了 曝王力宏婚前開放 Yumi裸照有內幕
克魯曼：3大謊言導致Omicron病例在美國激增

克魯曼：3大謊言導致Omicron病例在美國激增
美單日確診破百萬 Omicron占95% 輝瑞隔5月可打補強針

美單日確診破百萬 Omicron占95% 輝瑞隔5月可打補強針
維州I-95暴雪嚴重癱瘓 民眾沒水沒食物在車內被困近1天

維州I-95暴雪嚴重癱瘓 民眾沒水沒食物在車內被困近1天