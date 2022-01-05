血檢詐騙 矽谷華人投資人：判決成指標

凱迪于（右）認為，荷姆斯案對於未來矽谷的投資圈具有風向標的作用。（記者王子涵╱攝影）

矽谷 資深華人投資 人、阿凱迪亞投資集團凱迪于（Cady Yu）相信，荷姆斯 （Elizabeth Holmes）案的判決是矽谷投資圈的風向標。

歷時四個多月的審判後，12名陪審團成員最終裁定Theranos血液檢測公司創始人荷姆斯在2010年至2015年間詐騙、密謀等四項罪名成立，每項罪名最高都面臨20年的有期徒刑；在11項聯邦控罪中，另外四項重罪獲判無罪，還有三項罪名讓陪審團成員則陷入僵局（deadlocked）。

凱迪于一直關注著案件的發展。她表示，已成立的四項罪名是非常清晰的。「由於荷姆斯的欺詐行為，有幾個基金是受到法律的支持，認為他們是受害者，」凱迪于說，「判決非常直截了當，他們都是荷姆斯的直接投資人。」

Theranos公司剛成立便募得9億元，投資者不乏政商界精英，例如媒體大亨梅鐸(Rupert Murdoch)、前總統柯林頓、前國務卿季辛吉、舒茲等。

「如果荷姆斯能在種子輪之前，向投資人承認指尖取血技術沒辦法實現，投資人會認的」。凱迪于說，「投資人這麼多錢砸了進來，她也不懂得如何管理這些錢，最終就採取了欺詐，這中間有一個質變的過程，變成了一個犯罪的行為。」

荷姆斯與各基金之間的關係將是凱迪于所關注的重點。她表示，一些基金是專門給荷姆斯籌集資金的，相當於中介機構，但他們並沒有獲得法律的支持。凱迪于說：「這些基金公司和荷姆斯是在同一條船上，我很感興趣這一部分，因為他們也算是被害人，但是並沒有獲得法律的支持。」

荷姆斯案再次引爆了全美對於矽谷「弄假直到成真」（Fake it until make it)文化的討論。矽谷華人風險投資人李宇恆曾表示，這句話曾激勵了許多矽谷創業家勇於開拓，勇於創新，然而現在不得不重新理解這句話的含義。

凱迪于直言不喜歡「弄假直到成真」文化。「你做出最好的假設，它就是個假設，就不是真的。」凱迪于說，「很多大的投資公司其實很明白，大部分初創公司所提出的概念就是虛假的。但是他們還是願意去做，因為他們相信會找到接盤俠。」

矽谷的投資圈發展至今，生物鏈已經十分清晰，每一輪投資都會有相對應的公司去做。「只要最後接盤的不是他，故事和熱點還是可以繼續炒作下去的。」凱迪于說。