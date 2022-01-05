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荷姆斯被定罪 能否讓矽谷清醒些？

編譯組／美聯社聖荷西4日電
荷姆斯案的判決傳達給矽谷創業家一個值得深思的訊息。（美聯社）
荷姆斯案的判決傳達給矽谷創業家一個值得深思的訊息。（美聯社）

美聯社（Associated Press）表示，前Theranos執行長荷姆斯（Elizabeth Holmes）被定罪的意義，不僅止於把一位曾經受萬人吹捧的前億萬富豪送進監獄，更對經常迷失在狂妄自大中的矽谷文化傳達了值得深省的訊息。

為了讓矽谷文化有所改變，創業家必須減少炒作，創投業者和其他初創公司投資者也需要揚棄過去輕易把資金灑向各種不同領域的習慣，必須對野心勃勃的創業計畫抱持更高的懷疑態度。

代表初創公司投資者的律師格林菲爾德（Richard Greenfield）說：「我認為，這起案件會讓創業家更謹慎。不過在大多數情況下，人性還是傾向誇大，尤其是當你知道不這麼做無法獲得資金時。我不認為大部分投資者會因此改變態度，人們仍然希望有機會摘月。」

陪審團3日裁定荷姆斯有罪，理由是她欺騙投資者相信Theranos開發出可以憑幾滴血驗出多種疾病的醫療設備。荷姆斯被判四項罪名成立，面臨每項罪名最高20年刑期，但法律專家不認為她會被判處最高刑期。

這起審判還暴露出矽谷創業家普遍使用的一項策略：無論是否有成功的保證，都要裝出一付絕對樂觀的態度，即所謂「弄假直到成真」（fake it till you make it），這為創業家設下陷阱。

關注荷姆斯案的列治文大學法律系教授托比爾斯（Carl Tobias）說：「陪審團希望透過判決傳達訊息給大眾，看看是否足以改變多年來我們在矽谷一直看到的危險行為。」

不過，聖他克拉拉大學法律系教授克萊茲柏格（Ellen Kreitzberg）說：「判決讓執行長們知道越界的後果。但另一方面，投資者仍然會繼續尋找可以賺更多錢的點子。」

荷姆斯在證詞中表示，偶爾會後悔對一些問題做出的處理方式，但始終相信Theranos的技術還可以更精進。

格林菲爾德說：「讓我們承認這個事實：矽谷是建築在夢想之上。你需要不斷點燃火焰來幫助實現這些夢想。」

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