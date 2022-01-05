田德隆進入緊急狀態後 安置遊民、吸毒者

舊金山田德隆區長年充斥著遊民、毒販和吸毒者。自市長宣布緊急治理的幾周以來，已清除463噸垃圾和清洗284個站點。（本報資料照片）

自2021年12月，舊金山 市長布里德宣布田德隆地區 (Tenderloin) 進入緊急狀態以來，市府各部門優先考慮和協調資源，以應對田德隆區地面臨挑戰。市長辦公室1月4日發文，匯總了最近幾周對於田德隆地區進行的治理和干預措施。

市長辦公室表示，健康街道運營中心 (HSOC) 和無家可歸者外展團隊，日前將58名街頭流浪者安置在了非聚集收容所。這是健康街道營運中心與SF Youth這樣的社區組織合作的結果，最終實現每天安置至少17名無家可歸人員的既定計畫。

過去的兩周裡，街頭危機應對小組將23人已從田德隆社區的街頭，送往醫院或已經開展行為康復計畫。過去三周，舊金山市警察 局（SFPD ）已經逮捕了與毒品 交易相關的33人，查獲超過了3164克芬太尼。

從2021年12月開始，在田德隆區經相關部門的評估，已經對16處街道路燈進行了加固和修復。公共工程部門對田德隆地區的1044項服務請求做出了回應，包括清除463噸垃圾和清洗284個站點等。

布里德表示，正在協調所有的市政府部門，盡其所能支持居住在田德隆地區的每個人。會持續增加對田德隆地區的支持資源，例如會開設一個專門的緊急聯動中心，可以更快、更直接地將田德隆地區居民的需求，與服務聯繫起來。她說，市府已經對這個社區的居民和企業做出了承諾，會堅持做到底。

緊急聯動中心的目的是，為田德隆有健康服務需求的居民，提供安全服務的場所，在那裡他們可以獲得衛生資源和社交空間。中心的地點將是一座租賃於市場街1170號的大樓。聯繫中心還將提供食物、水、衛生用品、尊嚴服務和社交空間。服務項目包括，行為健康護理和治療、臨時冬季避難所、過渡性住房、護送回家、毒品吸食過量挽救、營養食物、職業支持、治療和指導、兒童和家庭護理等服務。

個人可以自行前往中心，也可以由社區合作夥伴，通過車輛或步行護送到達中心。如果警察在街上遇到需要服務的人，也可以呼叫健康或社會服務合作夥伴，提供更多信息並護送到中心。

舊金山市議員楊馳馬表示，這個聯動中心將為那些吸毒上癮、無家可歸或有吸毒過量風險的人提供即時、方便的治療，和轉診到長期護理的服務。他這絕對可以挽救生命，也是邁向更安全、更健康社區重要的一步。必須以速度、決心和重點採取行動，以挽救平均每天近兩人因毒品過量而死。