金山學區缺逾600師 總監親上陣代課

受疫情影響舊金山教師不足，學區總監馬菲斯(右)親自上陣。圖為馬菲斯以前給學生上課。(本報資料照片)

Omicron新冠變種病毒肆虐，舊金山 各學校4日當天出現600個以上課堂教室沒有老師上課情況。由於全部代課老師也不過157名，所有學區 員工，包括總監馬菲斯 (Vincent Matthews)在內，凡是有教學證書者，都臨時受命，參與代課。

舊金山聯合學區約3600名教師中，3日與4日兩天，平均每日約有400名教師請假，比平常日子超出150人。主因明顯，新年假期結束開學日子，正與這一波Omicron變種病毒疫情撞期，許多學生與老師檢測 陽性，臨時請病假。

由於代課老師不足，學區總監馬菲斯與100名辦公室員工，包括學校人事主任，副學監、衛生人員，甚至學區律師、幕僚長都臨時受命代課。舊金山教師工會表示，無法接受學區或學校辦公室人員前往代課。

屋崙各學區假期前收到州府分發的4萬1000份新冠病毒檢測套件，自行檢測結果，各公校2350名教師中，檢測陽性者高達269人。此外數百名學生檢測陽性，無法返回學校上課。屋崙各學區亦積極聘雇代課教師，協助各校度過難關。

舊金山學校目前仍等待加州州府承諾發出的檢測套件。紐森州長表示，加州每名K-12年級學生假期結束，返回學校上課時，均可領到新冠病毒檢測套件。然而受到天雨影響，耽擱整個運送過程。根據報導，這些檢測套件將可於本周送抵舊金山各個學校。

舊金山聯合學區總監馬菲斯臨危受命，親自前往市區Everett初中，教六年級學生科學。許多學生Google追查這名總監的背景，甚至調查他的年薪到底有多少。

馬菲斯表示，情況特殊，許多老師請假，課沒人上，逼得他也不得不捲起袖子，課堂上教起書來。

馬菲斯說，他喜歡教書，發現這是一大樂趣。

舊金山學區目前鼓勵有興趣民眾報名成為代課老師。申請代課老師過程容易，只要有學士學位，達到基本技能需求，肺結核檢測陰性，通過基本背景檢查者，均可成為臨時代課老師。待遇根據教學經驗與工作日數而定，平均每日薪資約為200元。