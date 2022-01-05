灣區住院、病歿低於去年高峰 布里德：學習與病毒共存

布里德市長和市府公共安全官員一起宣布舊金山公共安全計畫。（本報資料照片）

根據舊金山 衛生局的數據，舊金山灣區 4日新冠病毒感染者數量創紀錄。由於高度傳染性的Omicron變種病毒的快速傳播，灣區地區平均每天發生近9700例感染病例，是去年1月每天約4700例的峰值的兩倍多。目前每日病例數是去年冬季報告的兩倍。值得欣慰的是，與大流行早期的高峰期相比，現在被感染的人，死亡或需要住院治療的比率更小，住院和死亡人數仍遠低於去年冬天的水平，甚至低於2021夏季的高峰期。

截至3日(周一)，全加州僅有7400多人因COVID-19住院，其中灣區有794人。這些患者中有很大一部分可能是因為Covid-19感染以外的其他原因住院，但在入院時檢測 出冠狀病毒呈陽性。灣區公共衛生官員表示，即使是非常高的當地病例報告也可能被低估，原因是檢測短缺、收集家庭檢測結果有挑戰，以及許多人可能沒有出現症狀而從未接受過檢測。

舊金山衛生局局長考法克斯（Grant Colfax）說，在這次病例的激增中，比住院治療更緊迫的問題，可能是因感染病毒，造成各行各業的人員短缺。很多人生病或檢測呈陽性，突破性感染很常見，自疫情以來這次最大規模的激增，正在以新的方式對城市造成威脅。

與美國其他大部分地區一樣，舊金山公共服務人員中，也出現了大量的感染病例，包括警察和消防人員、醫護人員和運輸人員。截至4日，舊金山有400多名警察、消防和運輸工人在接觸新冠病毒後被隔離。教師缺勤也給學校造成人員配備問題。

舊金山市長布里德在4日的簡報會上說，顯然舊金山正處於另一波Covid-19疫情浪潮中。儘管與之前激增的最嚴重水平相比，這一波疫情的病例數達到了新高，但這與之前所處的境遇並不一樣。舊金山有疫苗高接種率的防護，正在學習與Covid-19病毒共存。

舊金山各地也面臨著新的檢測需求壓力，學生本周返校需要進行檢測，以及人們在假期旅行後重返工作崗位或回家。舊金山許多地區報告了居民無法及時預約檢測的情況。衛生官員建議，凡是有包括喉嚨痛、咳嗽和發燒等症狀的人們，即使不能立即接受檢測，確認檢測結果，都應該待在家裡，盡可能地與他人隔離。

預計至少在接下來的幾周內，染疫的病例數將繼續增加，現在報告的病例，在很大程度上與假期聚會有關。隨著新年活動的出現，這種病例激增的趨勢可能會在本周持續。