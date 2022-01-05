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勇士澆滅熱火 普爾替補柯瑞 大爆發砍32分

記者劉先進 ／舊金山報導
替補出場的普爾全場砍下32分。（記者劉先進／攝影）
替補出場的普爾全場砍下32分。（記者劉先進／攝影）

金州勇士3日晚以115比108輕取缺兵少將的邁阿密熱火隊，繼續坐穩聯盟榜首位置。柯瑞發揮失常，三分10中1得到賽季最低的9分，還有10助攻3犯規。但替補普爾（Jordan Poole）打出賽季最佳一戰，17投12中，砍下32分2籃板5助攻，維金斯（Andrew Wiggins）13中8入賬22分6籃板4助攻。從疫情安全健康程式復出的格林，得到5分8籃板13助攻1抄截4蓋帽的全面攻防數據。

熱火隊共有10人缺席，其中5人因為疫情健康和安全程式。當家球星巴特勒（Jimmy Butler），在第三節還剩3分14秒時，倒地後右腳踝受傷，中途退場。他全場得到22分5籃板3助攻。羅瑞（Kyle Lowry）16分11助攻，赫洛（Tyler Herro）18分。

柯瑞本場發揮失常，全場17中3，得到賽季新低9分。（記者劉先進／攝影）
柯瑞本場發揮失常，全場17中3，得到賽季新低9分。（記者劉先進／攝影）

柯瑞首節很早吃到兩次犯規，不得不提前下場。整場柯瑞手感也不佳，數次空位投射不中，全場17中3，只命中1個三分。但維金斯和普爾雙雙接過進攻大旗，普爾首節更入賬14分，末節還剩4分34秒時，奉獻一個技驚四座的隔人暴扣，點燃全場觀眾熱情。勇士抄截11次，比熱火隊多6個，蓋帽6個，比熱火隊多4個。

因為NBA規定，普爾在波士頓酒店完成10天的隔離程式。被困在酒店房間時，他做了很多室內動作，包括跳遠、仰臥起坐、模擬爬山等，保持身體狀態。教頭柯爾說，如果他被關在酒店隔離10天，估計會瘋掉。這10天時間，普爾做了很多鍛煉，加入球隊時，準備充分。普爾的角色發生變化（由此前首發變成替補，方便湯普森回歸首發，適應輪換），但狀態還能如此反彈，可見他一直成長，非常成熟。

圖為普爾進球後倒地，坐在地上歡呼。（記者劉先進／攝影）
圖為普爾進球後倒地，坐在地上歡呼。（記者劉先進／攝影）

柯爾說，球隊需要普爾的32分。柯瑞過早犯規，改變了勇士的輪換。對於一個首發35場的球員來說，還能替補高效得分，這對球隊來說彌足珍貴。普爾已變成了勇士一個關鍵球員，等所有球員回歸，他將繼續在板凳席扮演關鍵角色。

格林說，在開局時，維金斯的低位進攻，讓熱火隊難以招架。隨後，普爾上場，表現優異。他正在擁抱自己的替補角色。「在上一場對陣爵士時，我有點生氣。因為普爾打得沒多少侵略性。但今晚的比賽大不相同，我對他有很高的期待。因為知道他在訓練中付出了多少努力。」

普爾說，拿下熱隊這樣的強隊，是不錯的勝利。擔任替補，會和不同的隊友配合。相比於先發，替補出場時間適應上也有所不同。「我就是站出來，感覺不同的比賽動力。也可以看到對手怎麼防守柯瑞和維金斯。」

勇士隊連續2場比賽都有39次以上的助攻，這是自1994年4月印第安那遛馬以來首支球隊達到如此高的助攻次數。維金斯賽後說，格林讓得分很容易。勇士可能有一半的助攻來自格林。

因為重傷休戰兩個半賽季的全明星湯普森，預計將在9日主場比賽復出，對陣克里夫蘭騎士。正在從右膝手術中恢復的二年級新秀懷斯曼，已完成疫情健康安全程式。他將在下周開始進行有對抗的訓練。

勇士 柯瑞 疫情

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